В Самарской области объявлен желтый уровень опасности

В Приволжском УГМС объявили оранжевый уровень погодной опасности на 24 — 25 мая. Причина — заморозки.

"В ночные часы 24 и 25 мая местами по Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы интенсивностью от 0 до -2 градусов", — отмечается в сообщении.