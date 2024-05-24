В выходные воздух в Самаре прогреется до +27 градусов

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Самарские синоптики составили краткосрочный прогноз погоды с 24 по 27 мая. В регионе по-прежнему ожидаются температурные качели. В ночные часы местами по области температура воздуха упадет до -2 градусов, а днем прогреется до 20 — 27 градусов со знаком "плюс".