При поддержке ПСБ в Самаре прошел форум "Мой бизнес 63"

При поддержке ПСБ в Самаре состоялся форум "Мой бизнес 63", который является одной из главных региональных площадок для диалога представителей бизнеса, власти, финансовых институтов и общественных организаций.

Первый день форума открыла бизнес-дискуссия ПСБ, посвященная актуальным стратегиям развития бизнеса в 2024 году. Эксперты ПСБ и участники встречи обсудили роль цифровых банковских сервисов для устойчивого развития МСП и поддержания делового климата региона.

"Бизнес играет важную роль в развитии экономики нашей страны. Он не только генерирует доходы, но и создает новые рабочие места. Например, в Самарской области в сфере малого и среднего предпринимательства сегодня трудоустроено свыше 700 тысяч человек. На региональном и федеральном уровне реализуется большое количество программ поддержки бизнеса, проводником которых являются финансовые институты, в том числе и ПСБ. При этом в текущем году у клиентов нашего банка мы видим кратный рост спроса на программы онлайн-кредитования — только за четыре месяца 2024 года ПСБ в Самарской области увеличил выдачу онлайн-кредитов малому и среднему бизнесу на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — отметил Виталий Белоцкий, региональный директор ПСБ в Самаре.

Центральным событием первого дня стала пленарная сессия "Стратегии роста. Новые горизонты бизнеса". В ней приняли участие старший вице-президент, заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ Кирилл Тихонов, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, заместитель генерального директора АО "Корпорация МСП" Андрей Железняков и другие федеральные спикеры.

Также в рамках форума посетители смогли посмотреть фотовыставку ПСБ "Бизнес в объективе", героями которой стали известные предприниматели Самарской области, работающие в различных сферах. Цель выставки — через фотографии показать лицо малого и среднего бизнеса, популяризировать роль предпринимательства в социально-экономическом развитии страны.

"Бизнес в объективе" — это всероссийский проект, реализуемый ПСБ совместно с "Опорой России" на протяжении 10 лет. С момента его старта в разных регионах России от Владивостока до Калининграда проведено более 200 фотовыставок, в которых приняло участие свыше 800 предпринимателей.