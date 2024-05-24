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1 км = 100 рублей на благотворительность: как онлайн принять участие в Зеленом марафоне Сбера

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мобильное приложение "НаСпорте" поможет принять участие в забеге каждому желающему, не зависимо от своей геолокации.

Благотворительный забег Сбербанка Зелёный марафон, старт которого будет дан в Международный день защиты детей, 1 июня ― это не только спортивное мероприятие, это ещё и возможность помочь детям. Все средства, собранные на марафоне, пойдут в благотворительный фонд Сбера "Вклад в будущее", чтобы дети с ментальными особенностями и опытом сиротства смогли подготовиться к школе.

"НаСпорте" — это бесплатное приложение Сбера для спортсменов и любителей. Если его пользователь присоединится к событию "Зелёный марафон" в приложении и включит трекер 1 июня на старте Зелёного марафона, или на пробежке в любой точке России, каждый его километр Сбер приравняет к 100 рублям. Собранные средства будут направлены в фонд "Вклад в будущее".

Принять участие в онлайн-забеге просто. Для этого необходимо:

1. Скачать мобильное приложение здесь.
2. Заполнить профиль и дать приложению доступ к своей геолокации. Это важно, иначе ваши километры не зачтутся!
3. Присоединиться к событию "Зелёный марафон. Бег на улице" или "Зелёный марафон. Скандинавская ходьба".
4. 1 июня, в день Зелёного марафона, зайти в приложение и начать событие.  
5. После окончания пробежки нажать кнопку "Стоп".

Мобильное приложение "НаСпорте" пригодится всем любителям активного образа жизни и вне Зелёного марафона. Оно продолжит развиваться: с ним можно будет мониторить свой спортивный прогресс, фиксировать результаты и делиться достижениями, отслеживать маршруты пробежек и создавать события, приглашать друзей на тренировки, соревноваться и устраивать марафоны, подобрать программу индивидуальных занятий, найти информацию по питанию или договориться о занятиях с персональным тренером.

Зелёный марафон Сбера в этом году пройдет уже в одиннадцатый раз. На старт выйдут десятки тысяч бегунов в 60 городах России — забег станет одним из самых массовых спортивных мероприятий в стране.

В Москве старт и финиш пройдут на Васильевском спуске. Помимо Москвы, Зелёный Марафон пройдет в Абакане, Астрахани, Барнауле, Благовещенске, Братске, Владивостоке, Владимире, Волгограде, Воронеже, Горно-Алтайске, Екатеринбурге, Иваново, Ижевске, Иркутске, Йошкар-Оле, Казани, Калининграде, Калуге, Кемерове, Кирове, Костроме, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Липецке, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Новокузнецке, Новом Уренгое, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, Смоленске, Сочи, Ставрополе, Тамбове, Твери, Тольятти, Томске, Туле, Тюмени, Улан-Удэ, Ульяновске, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Чите, Южно-Сахалинске, Якутске, Ялте, Ярославле.

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