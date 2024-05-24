"Т Плюс" организует интерактивную площадку "Яркая Самара" на Дне прессы

Самарский филиал ПАО "Т Плюс" приглашает гостей XXIX фестиваля региональной журналистики "Пресса-2024" на свою интерактивную площадку в Струковском саду. В целом на мероприятии будут представлены более двух десятков тематических площадок редакций газет, телерадиокомпаний, радиостанций и интернет-СМИ региона.

На энергетической площадке "Т Плюс" все желающие смогут принять участие в увлекательной энергетической викторине и выполнить индивидуальную роспись деревянной подставки под мобильный телефон. А сказочные герои Теплослав и Капелька дадут самарцам советы по энергосбережению и правилам безопасности вблизи энергообъектов, а также напомнят о важности бережного отношения к природе.

Площадка "Т Плюс" — "Яркая Самара" — будет работать в День прессы, 25 мая, с 11:00 до 14:00 на центральной аллее Струковского парка, напротив каменного грота.