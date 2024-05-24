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Общество

Эксперты КонсультантПлюс ответили на 8 популярных вопросов о ежегодных отпусках

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Близится отпускная пора, поэтому мы собрали ответы на наиболее интересные вопросы, которые озадачили наших читателей-кадровиков в связи с использованием работниками ежегодных оплачиваемых отпусков.

Можно ли работать во время отпуска?

Принять работника по гражданско-правовому договору на период его отпуска допустимо, но для совершения иных действий, отличающихся от его основной трудовой функции и не обладающих признаками трудовых отношений.

Может ли работник уйти в отпуск по основной работе, но продолжить работать по внутреннему совместительству?

Во избежание ошибок следует непременно внести внутренних совместителей в график отпусков, запланировав им отпуск одновременно с отпуском по основному месту работы. В случае переноса или продления отпуска по основному месту работы не забудьте осуществить аналогичные действия и с отпуском по совместительству.

Может ли работник подписывать документы во время отпуска?

Суды соглашаются с возможностью исполнения работником своих обязанностей в период ежегодного отпуска, в связи с чем отказываются признавать неправомерными документы, изданные или подписанные работником в это время.

Однако, во избежание конфликтов работодателю стоит рассматривать возможность оформления отзыва работников из отпуска, если его присутствие необходимо для подписания документов и выполнения иных трудовых обязанностей непосредственно на рабочем месте. Если же работнику подвезли документы на дом (дачу, пляж и пр.), то право подписания документов у него, безусловно, имеется, а вот говорить об отзыве из отпуска уже так однозначно не получится.

Продлевается ли отпуск, если у работника заболел ребенок?

Судебная практика. Верховный Суд РФ в определении от 28.02.2013 N АПЛ13-18 подчеркнул, что обязанность продлевать отпуск на число календарных дней нетрудоспособности, если временная нетрудоспособность наступила в период пребывания в ежегодном оплачиваемом отпуске, возникает у работодателя только в случае болезни самого работника. А заболевание ребенка или другого члена семьи на основании ст. 124 ТК РФ не является основанием для продления ежегодного оплачиваемого отпуска даже при наличии выданного работнику листка нетрудоспособности.

Можно ли уволить работника по сокращению, если он находится в отпуске?

Увольнение по инициативе работодателя в период отпуска работника строго запрещено (ч. 6 ст. 81 ТК РФ). Необходимо уведомить работника о переносе дня увольнения (внести изменение в приказ, если приказ об увольнении уже был издан), дождаться выхода работника из отпуска и уволить его непосредственно после выхода из отпуска.

При подготовке статьи использованы материалы СПС КонсультантПлюс

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Вячеслав Гусев 15 мая 2024 03:15 Регоператор: в области не хватает мусорных полигонов

А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.

Вячеслав Гусев 17 апреля 2024 02:41 В Самаре "забыли" переселить ветерана Великой Отечественной войны

А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?

Наталия Ковалева 16 апреля 2024 13:50 До 20 тыс. рублей: в Самарской области ввели штрафы для тех, кто подкармливает животных

А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!

Наталия Ковалева 16 апреля 2024 13:38 До 20 тыс. рублей: в Самарской области ввели штрафы для тех, кто подкармливает животных

А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.

Виктор Шашков 10 апреля 2024 12:49 До 20 тыс. рублей: в Самарской области ввели штрафы для тех, кто подкармливает животных

Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!

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