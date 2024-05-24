Эксперты КонсультантПлюс ответили на 8 популярных вопросов о ежегодных отпусках

Близится отпускная пора, поэтому мы собрали ответы на наиболее интересные вопросы, которые озадачили наших читателей-кадровиков в связи с использованием работниками ежегодных оплачиваемых отпусков.

Можно ли работать во время отпуска?

Принять работника по гражданско-правовому договору на период его отпуска допустимо, но для совершения иных действий, отличающихся от его основной трудовой функции и не обладающих признаками трудовых отношений.

Может ли работник уйти в отпуск по основной работе, но продолжить работать по внутреннему совместительству?

Во избежание ошибок следует непременно внести внутренних совместителей в график отпусков, запланировав им отпуск одновременно с отпуском по основному месту работы. В случае переноса или продления отпуска по основному месту работы не забудьте осуществить аналогичные действия и с отпуском по совместительству.

Может ли работник подписывать документы во время отпуска?

Суды соглашаются с возможностью исполнения работником своих обязанностей в период ежегодного отпуска, в связи с чем отказываются признавать неправомерными документы, изданные или подписанные работником в это время.

Однако, во избежание конфликтов работодателю стоит рассматривать возможность оформления отзыва работников из отпуска, если его присутствие необходимо для подписания документов и выполнения иных трудовых обязанностей непосредственно на рабочем месте. Если же работнику подвезли документы на дом (дачу, пляж и пр.), то право подписания документов у него, безусловно, имеется, а вот говорить об отзыве из отпуска уже так однозначно не получится.

Продлевается ли отпуск, если у работника заболел ребенок?

Судебная практика. Верховный Суд РФ в определении от 28.02.2013 N АПЛ13-18 подчеркнул, что обязанность продлевать отпуск на число календарных дней нетрудоспособности, если временная нетрудоспособность наступила в период пребывания в ежегодном оплачиваемом отпуске, возникает у работодателя только в случае болезни самого работника. А заболевание ребенка или другого члена семьи на основании ст. 124 ТК РФ не является основанием для продления ежегодного оплачиваемого отпуска даже при наличии выданного работнику листка нетрудоспособности.

Можно ли уволить работника по сокращению, если он находится в отпуске?

Увольнение по инициативе работодателя в период отпуска работника строго запрещено (ч. 6 ст. 81 ТК РФ). Необходимо уведомить работника о переносе дня увольнения (внести изменение в приказ, если приказ об увольнении уже был издан), дождаться выхода работника из отпуска и уволить его непосредственно после выхода из отпуска.

При подготовке статьи использованы материалы СПС КонсультантПлюс

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