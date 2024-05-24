Майские праздники снизили аварийность: "Ингосстрах" рассказал о выплатах по автострахованию за первую половину мая

За период с 29 апреля по 10 мая "Ингосстрах" выплатил своим клиентам более 1,4 миллиарда рублей в сегменте автострахования. Так, по каско было выплачено более 480 миллионов, а по ОСАГО — более 960 миллионов рублей.

Самые крупные выплаты по каско за 2 недели составили 8,1 миллионов — после ледяного дождя водитель не справился с управлением, в результате автомобиль съехал с дороги в кювет; 7,7 миллионов — водитель, двигаясь с небольшой скоростью по скользкой дороге, столкнулся со встречным автомобилем. Такая же ситуация произошла с еще одним автомобилистом — компания выплатила клиенту 6,3 миллионов рублей.

Крупнейшие выплаты по ОСАГО были в филиалах в Москве — более 500 миллионов рублей, Санкт-Петербурге — более 37 миллионов, Челябинской области — более 33 миллионов, Приморском крае — более 24 миллионов, а также в Республике Башкортостан — более 16 миллионов рублей.

По каско самые большие выплаты были в филиалах в Москве — более 243 миллионов, Санкт-Петербурге — более 60 миллионов, Нижегородской области — более 13 миллионов, Новосибирской области — более 12 миллионов, а также в Республике Татарстан — более 11 миллионов рублей.

"Ингосстрах" уже долгое время является одним из лидеров по страхованию каско и ОСАГО, а одним из показателей стабильности компании является урегулирование убытков и выплаты, с помощью которых клиенты могут отремонтировать свой автомобиль.

Компания предлагает широкую линейку страховых продуктов для всех сфер жизни и бизнеса. Для владельцев автомобилей "Ингосстрах" разработал полисы ОСАГО и каско, защиту от лиц без ОСАГО, в том числе от водителей велосипедов, и, что особенно актуально в летний период, от водителей электросамокатов.

Также у клиентов есть возможность приобрести мини каско за полцены без осмотра автомобиля, которое можно оформить в рассрочку, без скрытых процентов и комиссий.