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Страхование Финансы

Майские праздники снизили аварийность: "Ингосстрах" рассказал о выплатах по автострахованию за первую половину мая

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За период с 29 апреля по 10 мая "Ингосстрах" выплатил своим клиентам более 1,4 миллиарда рублей в сегменте автострахования. Так, по каско было выплачено более 480 миллионов, а по ОСАГО — более 960 миллионов рублей.

Самые крупные выплаты по каско за 2 недели составили 8,1 миллионов — после ледяного дождя водитель не справился с управлением, в результате автомобиль съехал с дороги в кювет; 7,7 миллионов — водитель, двигаясь с небольшой скоростью по скользкой дороге, столкнулся со встречным автомобилем. Такая же ситуация произошла с еще одним автомобилистом — компания выплатила клиенту 6,3 миллионов рублей.

Крупнейшие выплаты по ОСАГО были в филиалах в Москве — более 500 миллионов рублей, Санкт-Петербурге — более 37 миллионов, Челябинской области — более 33 миллионов, Приморском крае — более 24 миллионов, а также в Республике Башкортостан — более 16 миллионов рублей.

По каско самые большие выплаты были в филиалах в Москве — более 243 миллионов, Санкт-Петербурге — более 60 миллионов, Нижегородской области — более 13 миллионов, Новосибирской области — более 12 миллионов, а также в Республике Татарстан — более 11 миллионов рублей.

"Ингосстрах" уже долгое время является одним из лидеров по страхованию каско и ОСАГО, а одним из показателей стабильности компании является урегулирование убытков и выплаты, с помощью которых клиенты могут отремонтировать свой автомобиль.

Компания предлагает широкую линейку страховых продуктов для всех сфер жизни и бизнеса. Для владельцев автомобилей "Ингосстрах" разработал полисы ОСАГО и каско, защиту от лиц без ОСАГО, в том числе от водителей велосипедов, и, что особенно актуально в летний период, от водителей электросамокатов.

Также у клиентов есть возможность приобрести мини каско за полцены без осмотра автомобиля, которое можно оформить в рассрочку, без скрытых процентов и комиссий.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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