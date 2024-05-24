Илья Ивочкин: "Инфраструктура города должна учитывать пожилых и слабых людей"

Исполнительный директор Межрегиональной молодежной общественной организации "Инклюзивный ресурсный центр" Илья Ивочкин в интервью Волга Ньюс рассказал о работе организации, проблемах, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью, а также о необходимости доступной инфраструктуры.
- Как долго вы занимаетесь темой инклюзии?
- С темой инклюзии знаком с самого рождения, так как у моего брата аутизм и для меня человек с инвалидностью рядом это что-то обычное и нормальное. А работаю в сфере инклюзии я с 2020 года, когда поехал на экспедицию Инклюзивного центра в парк "Таганай". После этого начал работать волонтером, в частности как доброволец направления "Инклюзивные балы", не пропускал ни одного бала.
С 2022 года я стал полноценным сотрудником, сначала как член проекта "Инклюзивные балы России", потом как руководитель собственного проекта. Сейчас я исполнительный директор "Инклюзивного ресурсного центра".
- Что входит в "сферу инклюзии"?
- В мире это понятие понимается широко, как включение в общество на равных малых, социально-незащищенных групп: религиозных и национальных меньшинств, бывших заключенных, которые хотят влиться в общество.
В России же это понимается именно в контексте людей с ограниченными возможностями здоровья, у которых по естественным причинам, а иногда из-за стереотипов общества, есть те или иные ограничения на полноценное участие в жизни. Именно на интеграцию таких людей в общество направлена работа всего инклюзивного сообщества России.
Мы работаем, чтобы интегрировать людей с самыми разными формами и степенью инвалидности в общество или облегчить их жизнь.
- Какие проекты для этого создаются?
- Все началось после того, как Алексей Транцев (директор "Инклюзивного ресурсного центра" - прим. Волга Ньюс) в 18 лет потерял обе руки. Он понял, что его голова от этого не стала работать хуже, и начал собирать вокруг себя других людей с инвалидностью, которые не хотели сидеть дома. Так появился "Инклюзивный клуб добровольцев", организация людей с инвалидностью, которые хотят показать себя через волонтерскую деятельность.
Со временем проекты усложнялись, сейчас мы работаем по нескольким направлениям. Мы поняли, что можем не только успешно организовывать свои мероприятия, но и помогать с этим другим НКО и организациям, которые не работают с волонтерами напрямую.
То есть мы на связи с нашими партнерами, а когда им на каком-то мероприятии нужны волонтеры, направляем своих. К примеру, в прошлом году мы обучили более 270 добровольцев, которые работали на 40 мероприятиях. Причем это могут быть самые разные мероприятия и фонды: "Доступный спорт", "Инклюзивный старт" для людей на колясках на "Зеленом марафоне", благотворительный фонд "Источник веры" тоже регулярно делает мероприятия для людей с ДЦП.
С 2018 года мы выдаем бесплатную инватехнику частным лицам и организациям. У нас в арсенале есть как обычные трости, костыли и ходунки, так и более сложная техника: электроколяски, ступенькоходы, велобайки. Жемчужина нашей коллекции - "Газель", оборудованная подъемником, с помощью которой мы можем бесплатно перевозить людей с инвалидностью по их запросу.
Очень дорогое, но очень важное направление нашего центра — инклюзивный туризм. Мы ведем его с 2018 года и уже попробовали множество форматов. Например, экологические выезды, когда мы собираем людей с инвалидностью и едем к какой-нибудь достопримечательности Самарской области, убираемся там и едем обратно. Есть кемпинговые форматы, когда мы организуем тематические зоны, где можно получить новые навыки, пообщаться, отдохнуть.
На таких мероприятиях человек с инвалидностью полностью меняется буквально за пять дней. Дома он находится в тепличной среде, за ним постоянно следят, но тут он берет на себя какую-то долю ответственности, некоторые делают это впервые в жизни. Подобный опыт меняет сознание многих, они хотят быть более самостоятельными после посещения кемпинга.
В этом году у нас с июля по август пройдет четыре тематические смены: волонтерство, творчество, инклюзивный блогинг, туризм.
Самое зрелищное мероприятие — экспедиции в национальные парки нашей страны, где группы по 15 человек занимаются экологическим добровольчеством. Мы уже были в парке "Таганай", в "Курской косе", "Кавказском заповеднике", два раза на Байкале. В этом году едем в парк "Земля леопардов". Там мы будем благоустраивать территорию заповедника, обустраивать туристическую тропу. Каждому найдется задача, независимо от формы инвалидности.
С 2018 года у нас действует творческое направление. Это возможность пообщаться, развить мелкую моторику, даже получить заработок от продажи работ. У нас действует множество разных направлений: живопись, роспись по дереву и ткани, традиционные промыслы, также у нас есть своя гончарная мастерская. К концу года наши ученики доделают гобелены, а это очень кропотливая работа.
- Как вы оцениваете вклад государства в развитие сферы инклюзии?
- Сложно переоценить вклад государства, так как наши проекты реализуются при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив. То есть государство через прямые субсидии или грантовую поддержку оказывает очень большую помощь, благодаря которой мы можем реализовывать наши проекты.
Конечно, есть помощь и от бизнеса, социально-ответственных компаний, но она значительно меньше.
- Насколько Самара подходит для комфортного проживания людей с ограниченными возможностями здоровья?
- Сложно сказать, что Самара является полностью доступным городом, так как мы часто видим отсутствие ровных дорог, комфортных съездов с тротуара, низких бордюров. К сожалению, хорошая инфраструктура встречается в основном в историческом или деловом центрах Самары, а некачественные дороги являются обыденностью.
Да, что-то меняется, но хотелось бы, конечно, большего. А самое главное, хотелось бы понимания, что эта инфраструктура нужна не только для небольшого числа людей с инвалидностью. Люди забывают, что все мы будем когда-то пожилыми и нам будет не так просто перепрыгивать через лужи, забираться на высокие бордюры или переходить дорогу через подземный переход. Инфраструктура города должна быть ориентирована на пожилых и слабых людей, а не на молодых и сильных.
- Насколько сегодняшнее общество готово полноценно принять людей с инвалидностью?
- Я бы отметил положительную динамику, потому что предвзятость по отношению к людям с инвалидностью спадает. В том числе благодаря усилиям государства и всего инклюзивного сообщества. Хотя зачастую, если человек с инвалидностью себя никак не проявляет, на него никто внимания не обращает.
Дело идет сложнее, если мы говорим о людях с ДЦП, их часто принимают за пьяных из-за их речи и движений. Также трудно социализироваться детям с ментальными расстройствами. Я понимаю, что люди не всегда готовы в свое свободное время испытывать некий стресс от нахождения рядом с таким человеком, потому что в любом случае приходится обращать внимание, реагировать, но тем не менее я вижу, что общество относится с большим пониманием, чем раньше.
- Какие проблемы в этой сфере наиболее актуальны?
- Проблемы разные и субъективные для каждого человека, но каждому, наверное, хотелось бы, чтобы увеличивалась доступность и качество средств реабилитации и адаптации. Получить технику и специальное оборудование очень сложно и долго. Чтобы подтвердить, что ты действительно нуждаешься в спецсредствах, необходимо сначала пройти медико-социальную экспертизу, потом собрать огромный перечень документов, ждать в достаточно большой очереди. Да и качество предоставляемой техники часто вызывает много вопросов.
В условиях санкций недружественных стран снизилась доступность импортного реабилитационного оборудования. К счастью, в России есть компании, которые стремительно расширяют перечень своей продукции и стремятся покрыть возрастающие потребности в качественной инватехнике.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!