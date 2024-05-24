В Сергиевском и Ставропольском районах временно остановят электроснабжение 27 мая

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

27.05.2024 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нероновка

27.05.2024 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Павловка

27.05.2024 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нижняя Орлянка

27.05.2024 года с 10-00 до 11-00 и с 16-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Заветы Ильича, ул. Ново-Полевая, ул. Восточная, ул. Вознесенского, ул. Садовая, ул. Животноводов, ул. Полевая, ул. Первомайская, ул. Грачева, ул. Северная, ул. Волжская, ул. Кооперативная, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Чкалова, ул. Загородная, ул. Окольная, проезд Пляжный, проезд Новый, проезд Производственный, пер. Школьный, пер. Нагорный, пер. Урожайный, пер. Народный. Начальная и средняя школы, ул. Жигулевская, ул. Соловьиная, ул. ОПХ, ул. Сатха, ул. Воскресенская, ул. Смоленская, ул. Судакова, ул. Тверская).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.