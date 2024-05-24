В Самаре к Дню славянской письменности представили концертную программу "Александр Невский. Ледовое побоище"

В пятницу, 24 мая, на сцене Самарского театра оперы и балета представили концертную программу "Александр Невский. Ледовое побоище" (0+), посвященную Дню славянской письменности и культуры.

В прологе прозвучала увертюра из оперы "Князь Игорь" А.П.Бородина в исполнении симфонического оркестра театра "Шостакович Опера Балет" и "Гимн Кириллу и Мефодию" В.И.Главача на слова М.П.Розенгейма в исполнении хора театра "Шостакович Опера Балет", чтецы - актеры И.Рудаков, В.Горбунов.

Кантата "Александр Невский" Сергея Прокофьева впервые была исполнена в Большом зале Московской консерватории 17 мая 1939 г. под управлением автора. Вокальные партии написаны на стихи советского поэта, журналиста, военного корреспондента Владимира Луговского. Исполнение кантаты сопровождается литературными фрагментами из поэмы "Ледовое побоище" советского поэта, драматурга, военного корреспондента Константина Симонова. Великая музыка, знакомая каждому с детства, текст, наполненный яркими образами и событиями, и тематический видеоряд из произведений живописи погрузят зрителей в героический мир XIII века.

Автор идеи, музыкальный руководитель и дирижер - художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д.Шостаковича, лауреат международного конкурса Евгений Хохлов, солистка - Анастасия Вечеркина (Шостакович Опера Балет), чтец - Денис Евньевич (артист Самарского академического театра драмы им. М.Горького).

Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечается День славянской письменности и культуры. Истоки этого праздника связаны с чествованием святых равноапостольных Кирилла и Мефодия - просветителей славян, создателей славянской азбуки. С 1991 г. стал в России государственным праздником, основная идея которого - духовное единство славянских, православных народов.

Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, День славянской письменности и культуры стал настоящим праздником духовности, исторической преемственности и просветительства, способствующим укреплению единства представителей всех народов, которые проживают на территории региона. "Сегодня, опираясь на богатейшее наследие, мы обретаем ту внутреннюю силу и убежденность в своей правоте, которая помогает нам достойно отвечать на современные вызовы и побеждать в противостоянии с нацизмом и агрессией коллективного Запада", - подчеркнул Дмитрий Азаров.