16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Объединяя спорт и экологию: сызранские нефтяники приняли участие в необычном субботнике Илья Ивочкин: "Инфраструктура города должна учитывать пожилых и слабых людей" В Год Семьи Российская студенческая весна объединила волонтерскую династию из Самары Самарцы получили право выбора формы платы за обслуживание газового оборудования - до или после оказания услуги В выходные воздух в Самаре прогреется до +27 градусов

Общество

В Самаре к Дню славянской письменности представили концертную программу "Александр Невский. Ледовое побоище"

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 24 мая, на сцене Самарского театра оперы и балета представили концертную программу "Александр Невский. Ледовое побоище" (0+), посвященную Дню славянской письменности и культуры.

Фото: министерство культуры Самарской области

В прологе прозвучала увертюра из оперы "Князь Игорь" А.П.Бородина в исполнении симфонического оркестра театра "Шостакович Опера Балет" и "Гимн Кириллу и Мефодию" В.И.Главача на слова М.П.Розенгейма в исполнении хора театра "Шостакович Опера Балет", чтецы - актеры И.Рудаков, В.Горбунов.

Кантата "Александр Невский" Сергея Прокофьева впервые была исполнена в Большом зале Московской консерватории 17 мая 1939 г. под управлением автора. Вокальные партии написаны на стихи советского поэта, журналиста, военного корреспондента Владимира Луговского. Исполнение кантаты сопровождается литературными фрагментами из поэмы "Ледовое побоище" советского поэта, драматурга, военного корреспондента Константина Симонова. Великая музыка, знакомая каждому с детства, текст, наполненный яркими образами и событиями, и тематический видеоряд из произведений живописи погрузят зрителей в героический мир XIII века.

Автор идеи, музыкальный руководитель и дирижер - художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д.Шостаковича, лауреат международного конкурса Евгений Хохлов, солистка - Анастасия Вечеркина (Шостакович Опера Балет), чтец - Денис Евньевич (артист Самарского академического театра драмы им. М.Горького).

Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечается День славянской письменности и культуры. Истоки этого праздника связаны с чествованием святых равноапостольных Кирилла и Мефодия - просветителей славян, создателей славянской азбуки. С 1991 г. стал в России государственным праздником, основная идея которого - духовное единство славянских, православных народов.

Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, День славянской письменности и культуры стал настоящим праздником духовности, исторической преемственности и просветительства, способствующим укреплению единства представителей всех народов, которые проживают на территории региона. "Сегодня, опираясь на богатейшее наследие, мы обретаем ту внутреннюю силу и убежденность в своей правоте, которая помогает нам достойно отвечать на современные вызовы и побеждать в противостоянии с нацизмом и агрессией коллективного Запада", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 15 мая 2024 03:15 Регоператор: в области не хватает мусорных полигонов

А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.

Вячеслав Гусев 17 апреля 2024 02:41 В Самаре "забыли" переселить ветерана Великой Отечественной войны

А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?

Наталия Ковалева 16 апреля 2024 13:50 До 20 тыс. рублей: в Самарской области ввели штрафы для тех, кто подкармливает животных

А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!

Наталия Ковалева 16 апреля 2024 13:38 До 20 тыс. рублей: в Самарской области ввели штрафы для тех, кто подкармливает животных

А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.

Виктор Шашков 10 апреля 2024 12:49 До 20 тыс. рублей: в Самарской области ввели штрафы для тех, кто подкармливает животных

Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!

Фото на сайте

Парад в честь 79 годовщины Победы

Парад в честь 79 годовщины Победы

В Самаре обсудили актуальные практики корпоративного волонтерства

В Самаре обсудили актуальные практики корпоративного волонтерства

Корпоративные волонтеры провели экологическую акцию в Ботаническом саду

Корпоративные волонтеры провели экологическую акцию в Ботаническом саду

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2