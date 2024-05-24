Выставку "Россия" посетили 14 миллионов гостей

24 мая Международную выставку-форум "Россия" посетил 14-миллионный гость. Им стал восьмилетний Кирилл Старов из Камчатского края, который приехал на Выставку с родителями - Дмитрием и Ларисой.

Кириллу вручили сертификат на семейное путешествие в город Тобольск - туристическую и индустриальную столицу Сибири. Сегодня этот город не просто опровергает стереотипы о заснеженной Сибири, но может показать действительно удивительные вещи - историю, культуру, гастрономию, духовность, экологичное производство и доступность для туристов - благодаря недавно построенному аэропорту. Ежегодно Тобольск посещает более миллиона туристов и экскурсантов.

"Мы в первый раз на Выставке. Каждый год мы проезжаем через Москву - и именно в этот раз решили посетить ее", - рассказал Кирилл Старов. "Для нас очень неожиданно стать юбилейным посетителем. Ожидания от грядущей поездки у нас самые радужные - хотим узнать что-то новое и получить новые впечатления", - добавила его мама Лариса.

В гостевой программе юбилейных посетителей - экскурсия по местам детства великого ученого-энциклопедиста, новатора, уроженца Тобольска Дмитрия Менделеева, 190-летие которого отмечается в этом году.

Юбилейных посетителей поздравила руководитель управления креативных разработок, маркетинга и аналитики Выставки "Россия" Ольга Бинда.

"Вы первые посетители-миллионники, которые попали на новую, цветущую Выставку "Россия". У нас начался фестиваль "Будущее в цветах" - мы очень рекомендуем вам его посетить. Выставка - это территория благодарности, и мы говорим вам спасибо, что посетили нас. Желаем вам хорошей поездки и отдыха", - отметила Ольга Бинда.

Миллионному гостю и его семье также предоставят перелет и трансфер до Тобольска и обратно.

Международная выставка-форум "Россия" - это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 г. до 8 июля 2024 года.