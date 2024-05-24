ВСК застраховала автопарк ГБУ Ставропольского края "Стававтодор"

Ставропольский филиал Страхового Дома ВСК защитил полисами ОСАГО автопарк Государственного бюджетного учреждения Ставропольского края "Стававтодор".

Страховая защита действует до конца марта 2025 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены 108 автомобилей предприятия. Стоимость контракта составила более 200 тыс. рублей.

"Стававтодор" обеспечивает осуществление дорожной деятельности в отношении региональных автомобильных дорог в части капитального ремонта, ремонта и содержания региональных автомобильных дорог.