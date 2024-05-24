16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВСК застраховала автопарк ГБУ Ставропольского края "Стававтодор" "Росгосстрах" награжден премией Finaward за инновацию "Цифровой агент" Клиенты "Ингосстраха" чаще всего рождены в 80-х и носят фамилию Иванов — исследование компании Цифровизация страховой медицины заметно повысит качество и скорость обслуживания, а также доступность медицины "Росгосстрах": в майские каникулы наибольший ущерб имуществу граждан принесла непогода

Страхование Финансы

ВСК застраховала автопарк ГБУ Ставропольского края "Стававтодор"

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Ставропольский филиал Страхового Дома ВСК защитил полисами ОСАГО автопарк Государственного бюджетного учреждения Ставропольского края "Стававтодор".

Страховая защита действует до конца марта 2025 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены 108 автомобилей предприятия. Стоимость контракта составила более 200 тыс. рублей.

"Стававтодор" обеспечивает осуществление дорожной деятельности в отношении региональных автомобильных дорог в части капитального ремонта, ремонта и содержания региональных автомобильных дорог.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2