ВСК застраховала автопарк ГБУ Ставропольского края "Стававтодор"

Ставропольский филиал Страхового Дома ВСК защитил полисами ОСАГО автопарк Государственного бюджетного учреждения Ставропольского края "Стававтодор".
Страховая защита действует до конца марта 2025 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены 108 автомобилей предприятия. Стоимость контракта составила более 200 тыс. рублей.
"Стававтодор" обеспечивает осуществление дорожной деятельности в отношении региональных автомобильных дорог в части капитального ремонта, ремонта и содержания региональных автомобильных дорог.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.