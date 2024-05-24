Спрос бизнеса на кредиты увеличился на фоне роста продаж

Согласно Индексу RSBI, который в апреле составил 57,4 пункта и удерживает уверенные позиции в зоне роста, малый и средний бизнес восстановил интерес к заемному финансированию, что обусловлено ростом его маржинальности на фоне уверенных продаж.

Компонента Кредиты продемонстрировала рост после нескольких месяцев ослабления, при небольшом снижении остальных компонент Индекса. Так, компонента Продажи, несмотря на снижение, продолжает сохранять высокие показатели в зоне роста на протяжении трех месяцев — впервые за всю историю наблюдений. Компонента Кадры осталась вблизи мартовского пика за счет оптимистичных ожиданий бизнеса по найму новых сотрудников. Компонента Инвестиции приостановила ускоренный рост на фоне действующей ключевой ставки.

"В апреле деловая активность сохранила показатели, близкие к рекордным, и отражает уверенные результаты сегмента малого и среднего бизнеса за последние несколько лет. Положительные тенденции в фактических продажах и устойчивость экономики обеспечивают достаточный уровень оптимизма у предпринимателей. В целом в бизнесе отмечается рост маржинальности вслед за общеэкономическим ростом в стране, что стимулирует предпринимателей на поиск дополнительных возможностей для развития. Индекс показывает, что успешные результаты деятельности гарантируют интерес бизнеса к кредитованию как одному из инструментов финансирования, даже с учетом текущей жесткой денежно-кредитной политики", — сказал Кирилл Тихонов, старший вице-президент, заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ.

Основные тренды

Компонента Продажи третий месяц подряд — самый длительный период за всю историю наблюдений — удерживается в зоне роста. Предприниматели отмечают позитивные тенденции в части фактического сбыта. Так, только 30% опрошенных заявили о снижении выручки, что стало минимумом с 2017 года. Также по-прежнему 19% респондентов отмечают рост реализации товаров и услуг, вблизи пиковых значений последних двух лет.

МСП стали более консервативны после всплеска оптимизма в прошлом месяце. В ближайшие три месяца ожидают выручки 36% предпринимателей, что стало снижением на 7 п. п. по сравнению с опросом в марте. Тем не менее это достаточно высокий показатель для последних четырех лет. Доля пессимистично настроенных представителей МСБ осталась при этом схожей с прошлым месяцем — 16%, что вблизи исторических минимумов.

Компонента Кадры говорит об уверенном росте кадровой активности, оставаясь вблизи мартовского пика. Фактором небольшого снижения показателя стало повышение до 18% доли компаний, где сокращали персонал. Это максимальный показатель с начала этого года. Кадровый дефицит на рынке, вероятно, по-прежнему остается одной из серьезных проблем для МСП.

При этом улучшение продаж мотивирует бизнес активно искать сотрудников: 35% компаний планируют расширять штат в ближайшее время — это самый высокий уровень оптимизма, связанный с наймом новых сотрудников, который продемонстрировал бизнес за последние девять месяцев.

Компонента Инвестиции, несмотря на небольшое снижение, осталась в зоне роста. При этом наблюдается незначительный спад как фактических показателей, так и ожиданий: последнее время компании активно масштабировали свой бизнес для освоения открывшихся после введения санкций ниш, однако высокий уровень ключевой ставки ограничивает возможности МСП по привлечению средств под перспективные проекты. Они ограничиваются в основном поддержанием текущей деятельности.

Так, на 2 п. п., до 23%, снизилась доля тех, кто инвестировал в свой бизнес, что стало минимальным показателем за последние три месяца. Планы предпринимателей также стали сдержаннее: 34% опрошенных МСП намерены расширять бизнес, что, впрочем, остается исторически очень высоким показателем.

Компонента Кредиты повысилась благодаря росту спроса на займы. При этом увеличилась доля удовлетворенного спроса — за месяц с 27% до 29%. Драйвером стал рост доли получивших новые кредиты до 15%, продемонстрировав рост на 2 п. п. за месяц, в то время как уровень отказов практически не изменился и остался на уровне 7%.

Однако четверть МСП не заинтересована в финансировании под высокий процент.

Индекс RSBI по размерам бизнеса

В апреле резко снизился индекс среднего бизнеса, оказавшись на минимуме с декабря 2023 года. В среднем бизнесе, в отличие от других сегментов, наблюдается спад в части продаж, а также ухудшение доступности финансирования и, как следствие, — более выраженное торможение инвестактивности. Индекс малого бизнеса снизился незначительно — активность кредитования в сегменте повысилась, что полностью нивелировало рост опасений по сбыту и ухудшение фактического найма. Несмотря на динамику, индексы обоих сегментов по-прежнему указывают на уверенный рост деловой активности.

Индекс микробизнеса, напротив, вырос, обновив исторический максимум. Триггером подъема индекса выступили рост фактической выручки и восстановление спроса на кредитование. Деловая активность в микробизнесе все же уступает по темпам роста остальным сегментам из-за меньшей доступности кредитования и ограниченным возможностям сбыта.

Индекс RSBI по видам деятельности

В апреле наблюдалось ощутимое торможение темпов роста предпринимательской активности в торговле и производстве — секторах, в которых деловая активность была пиковой в начале года. Предприниматели обеих сфер в первую очередь пессимистичнее оценивают ближайшие перспективы сбыта. В секторе торговли также снизилась кадровая активность.

При этом Индекс RSBI сферы услуг достиг рекордного уровня, благодаря росту доступности кредитов и восстановлению кадровой компоненты.