НОВИКОМ получил награды за технологичные решения

Дочерний банк Ростеха стал лауреатом ежегодной премии в области инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD 2024. НОВИКОМ победил в специальной номинации за организацию первого в стране выпуска ЦФА для предприятия оборонно-промышленного комплекса. Отдельного диплома удостоились инновационные решения банка, нацеленные на улучшение клиентского опыта.

Эксперты премии по достоинству оценили работу, которую НОВИКОМ ведет в области внедрения новых финансовых инструментов. В частности, банк активно участвует в развитии рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) в России. В 2023 году НОВИКОМ стал первой финансовой организацией, реализовавшей сделку с ЦФА для предприятия оборонно-промышленного комплекса. В качестве эмитента выступил Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова (входит в холдинг "Швабе").

Также экспертный совет FINAWARD отметил НОВИКОМ за инновационные решения для улучшения клиентского опыта в дистанционном банковском обслуживании (ДБО) для физических лиц. Мобильный и интернет-банкинг — одно из приоритетных направлений развития сервисов НОВИКОМа. Уже сейчас порядка 80% клиентов предпочитают открывать вклады дистанционно.

НОВИКОМ постоянно модернизирует свои цифровые сервисы и предлагает клиентам новые финансовые инструменты. Помимо этого, банк вошел во вторую пилотную группу по тестированию цифрового рубля.

Учредитель премии FINAWARD — медиапроект "Банковское обозрение" — в течение года фиксирует самые яркие продуктовые, сервисные, маркетинговые и IT-внедрения в финансовом секторе, а затем номинирует лучшие проекты. Победители определяются путем закрытого голосования членов Экспертного совета, в который входят более ста аналитиков, банкиров и представителей инфраструктуры российского финансового рынка.