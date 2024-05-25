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Спортсмены из Самарской области поучаствовали в шествии, организованном выставкой "Россия" и движением "Здоровое Отечество"

МОСКВА. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 25 мая, на Международной выставке-форуме "Россия" состоялось спортивное шествие, приуроченное к 105-летию первого спортивного парада на Красной площади. В празднике спортивных достижений страны, направленном на популяризацию спорта и здорового образа жизни, приняли участие более 2 тыс. спортсменов. Организаторы шествия — выставка "Россия" и общероссийское общественное движение "Здоровое Отечество".

Фото: Министерство спорта Самарской области

"В 1919 году появилась замечательная традиция шествий спортсменов и физкультурников на Красной площади в Москве. В период с 1931 по 1954 годы они проводились на регулярной основе, собирали сотни тысяч жителей Советского Союза и в Москве, и в Ленинграде, но, к сожалению, позднее эта традиция была утрачена. И лишь благодаря нашему национальному лидеру, президенту России Владимиру Путину мы ее возрождаем. В этом году шествие посвящено 105-летию первого парада спортсменов и физкультурников. Уже в следующем году мы планируем организовать шествие спортсменов на Красной площади — самой красивой площади мира", — подчеркнул министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев. 

По маршруту проследовали бегуны, гимнасты, боксеры, пловцы, самбисты, волейболисты, футболисты, конькобежцы, фигуристы и представители других спортивных направлений. Колонны возглавили именитые спортсмены современности, среди которых были и наши земляки, уроженцы Самарской области — двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, четырехкратный олимпийский чемпион, гимнаст Алексей Немов, чемпион мира по современному пятиборью Илья Фролов и многие другие. Участниками шествия также стали спортсмены-паралимпийцы.

"Сегодня на выставке "Россия" на ВДНХ грандиозное событие, приуроченное к 105-летию первого пара спортсменов на Красной площади, и мне выпала честь нести флаг нашего родного Самарского региона, чем я очень горжусь", — поделился Илья Фролов.

"Это историческое событие. Большая радость, что сегодня в одном строю вместе прошли и дети, и легенды отечественного спорта. Это и есть здоровая нация!" — сказал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

Главной идеей шествия на выставке стала демонстрация лучших достижений разных спортивных эпох России, а также спортивной жизни страны в постоянном развитии и движении. С помощью специального реквизита, костюмов и программных инсталляций зрителей символически перенесли в эпоху грандиозных спортивных парадов, а затем вернули в настоящее — к лучшим спортивным достижениям современности. Финалом шествия стало представление будущих спортивных успехов страны. Особый символизм заключался в том, что в составе праздничных колонн были и ветераны, и действующие спортсмены, и представители молодого поколения.

"Важно, что традиция подобных шествий возрождается здесь, на выставке "Россия". Спорт — это не только достижения. Он, как и наша выставка, объединяет. Для участия в сегодняшнем шествии приехали спортсмены со всей России, как именитые, так и молодое поколение. Глядя на них, мы видим — нам есть чем гордиться. Возрождая традиции, мы создаем наше будущее", — отметила заместитель генерального директора Выставки "Россия" Анастасия Звягина. 

Шествие завершилось массовым флешмобом, спортивной зарядкой для всех желающих и праздничным концертом. Хэдлайнером финального шоу стала группа "Пицца".

"Сегодня "Здоровое Отечество" запускает обратный отсчет времени до парада на Красной площади в 2025 году. Сегодня в шествии плечом к плечу прошли более 2 тысяч спортсменов, которые продемонстрировали свои заслуги, представители свыше 30 федераций спортивных трудовых резервов, участники ГТО, ну и, конечно же, спортивные семьи. Вместе мы — здоровая нация и великая спортивная держава", — рассказала руководитель общероссийского общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская.

"Проведение шествия — отличная идея. Россия должна знать своих героев спорта, стремиться к здоровому образу жизни. Подобные мероприятия нас объединяют и показывают всему миру, что мы есть, мы существуем, мы работаем и живем в великой стране!" — сказал гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов.

"Спорт действительно объединяет и сближает. Сегодняшнее шествие дало возможность собраться всем вместе, пообщаться, поблагодарить болельщиков за поддержку. Надеюсь, что в следующем году на Красной площади будет еще больше спортсменов, представителей разных видов спорта и дисциплин, федераций. Мы в очередной раз показываем, что мы спортивная держава, и нас не победить!" — подчеркнул гимнаст, олимпийский чемпион Никита Нагорный.

В апреле на Выставке "Россия" стартовала спортивная программа совместно с Всероссийским движением "Здоровое Отечество". Ежедневно зарядки для всех желающих на выставке проводят чемпионы, а на спортивной площадке каждый может найти активности для себя. Проведенная 20 апреля зарядка под руководством олимпийского чемпиона Никиты Нагорного стала рекордной по массовости в России — в ней приняли участие 5773 человека.

Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетило более 14 млн человек. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

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