Гандбольная "Лада" проиграла "Кубани" и стала шестой в турнирной таблице

В ответном матче за 5-6 места плей-офф "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2023/24" в Тольятти "Лада" потерпела поражение от краснодарской "Кубани" — 32:33 (14:13), став по итогам сезона шестой.

Самой яркой вспышкой, вдохнувшей оптимизм в трибуны, стал восьмиминутный игровой отрезок во второй половине первого тайма, когда желто-зеленые лишились преимущества в счете, которым до этого долго и цепко владели, не упуская инициативу из рук. Карты им спутала Юлия Кунцевич. Во всяком случае, все началось с нее.

До 18-й минуты бригада голкиперов "Лады" усилиями Дарьи Деревень всего однажды преградила путь мячу, летевшему в сетку. А тут тольяттинская "единичка" с белорусским паспортом буквально не на шутку разошлась. Перво-наперво она отметилась двойным чудо-сэйвом, отразив добивание по своим воротам в лежачем (!) положении. Следом Юля еще трижды срывала овации зрительного зала. И едва не забила для полного счастья сама! Ее краснодарская визави Ирина Михайлюта ловко перехватила точный полет мяча в пустую "рамку" от Кунцевич. Она же, едва лишь "Кубань" прервала свое длительное безголевое затишье, отразила "выстрел" Юлии Какмоли с шести метров в упор, чем дала четко понять, что все в принципе в порядке и на кубанском "посту номер один".

Лидерство, захваченное перед перерывом, "Лада" до сирены удержала, но аховым началом второй половины в виде трех подряд пропущенных мячей (главным образом, из-за неряшливости в нападении с последующими перехватами) вновь перечеркнула все свои старания (14:16). На 38-й минуте, пожалуй, испарились последние сомнения в реальности успеха волжанок по сумме двух встреч. У Роменской в этот момент появился веский повод запросить тайм-аут при возникшем интервале уже в три мяча. Ее подопечные не сразу, но все же обуздали ретивых краснодарок, выиграв один из последующих игровых отрезков. Выглядело это перспективно — 5:1.

В результате мощного давления волжанки снова оказались на шаг впереди (23:22). Только и на сей раз удержаться в лидерах им было надолго не дано. Очередная яма, в которую наша дружина резко провалилась, за пять с половиной минут до финальной сирены превратила ее шансы выплыть на поверхность в этой встрече чуть ли не к нулю. Да, похвально, что из четырех мячей образовавшегося дефицита она в самой концовке три отыграла. Спасибо за это, в основном, Елизавете Малашенко, забившей два последних гола "Лады" в нынешнем сезоне. Но живительным бальзамом на тольяттинские раны, небывало низко прописавшие команду по итогам многомесячных баталий в суперлиге, которая еще и проиграла матч закрытия чемпионата суперлиги в Автограде, этот запоздалый штурм на самом финише, увы, не стал.