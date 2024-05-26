Спортсмены из Самарской области - победители первенства России по современному пятиборью

В Москве завершилось первенство России по современному пятиборью среди юниоров. В соревнованиях мужчин в лазер-ране представитель сборной Самарской области Кирилл Мануйло отыграл 37-секундное отставание от соперников и финишировал на первом месте. Самарец второй год подряд стал победителем юниорского первенства России. Рустам Шагвалеев занял 4-е место в личном зачете.

В командном первенстве среди мужчин сборная Самарской области (Кирилл Мануйло, Рустам Шагвалеев, Антон Жиртуев, Тимофей Попов) также завоевала золото.

Среди женщин три представительницы Самарской области оказались в шестерке сильнейших: Вера Николаенко — 6-я, Арина Колобова — 4-я, Яна Соловьева, дающая параллельный зачет Москве и Самарской области, в третий раз в карьере выиграла юниорское первенство России.

В командном зачете сборная Самарской области (Арина Колобова, Вера Николаенко, Елизавета Пыхова, Полина Панина) стала второй, сообщает региональный минспорт.