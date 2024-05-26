Спортсмены из Самарской области - победители первенства России по современному пятиборью

В Москве завершилось первенство России по современному пятиборью среди юниоров. В соревнованиях мужчин в лазер-ране представитель сборной Самарской области Кирилл Мануйло отыграл 37-секундное отставание от соперников и финишировал на первом месте. Самарец второй год подряд стал победителем юниорского первенства России. Рустам Шагвалеев занял 4-е место в личном зачете.
В командном первенстве среди мужчин сборная Самарской области (Кирилл Мануйло, Рустам Шагвалеев, Антон Жиртуев, Тимофей Попов) также завоевала золото.
Среди женщин три представительницы Самарской области оказались в шестерке сильнейших: Вера Николаенко — 6-я, Арина Колобова — 4-я, Яна Соловьева, дающая параллельный зачет Москве и Самарской области, в третий раз в карьере выиграла юниорское первенство России.
В командном зачете сборная Самарской области (Арина Колобова, Вера Николаенко, Елизавета Пыхова, Полина Панина) стала второй, сообщает региональный минспорт.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!