Более 20% молодежи нуждаются в психологической помощи: исследование "Ингосстраха"

"Ингосстрах" совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ провел исследование, которое показало, что у 20,8% молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет в последние годы возникала потребность в профессиональной психологической помощи.
К психологу, психотерапевту или психоаналитику за последние несколько лет обращались 13,4% молодых людей. Чаще всего специалистов посещали жители Санкт-Петербурга, Томска и Ярославля — по 22% опрошенных. Высокий спрос на психологическую помощь также наблюдается в Воронеже (21%), Перми (20%), Ижевске (19%) и Иркутске (18%). В Москве и Уфе доля обращений составляет по 17%.
Исследование также показало, что женщины чаще обращаются за психологической помощью (15%), чем мужчины (12%).
Наиболее частыми причинами обращений к специалистам являются проблемы в семье и с близкими (26,4%), проблемы на работе (19,3%), неуверенность в себе (16,7%). Реже к психологам обращаются по поводу зависимостей (6,4%), страхов (4,6%) и стресса (4,1%). Наименее частыми причинами обращений являются травматичный опыт (2,5%), психологические страдания (1,7%) и проблемы со здоровьем (1,7%).
Интересно, что в среднем молодые люди готовы тратить на прием у психолога 3 тысячи рублей. Кроме того, 47,8% опрошенных сообщили, что помощь специалиста оказалась для них полезной.
"Заботясь о физическом здоровье, многие забывают уделить должное внимание психическому здоровью. Важно помнить, что посещение психологов является неотъемлемой частью полноценного медицинского обслуживания. Приобретая полис добровольного медицинского страхования, вы получаете доступ к квалифицированным специалистам, способным помочь в достижении психологического равновесия и общего благополучия. А внедрение искусственного интеллекта в процесс согласования услуг по ДМС позволило нам оптимизировать и ускорить обслуживание клиентов", — прокомментировал Дмитрий Попов, заместитель генерального директора по ДМС — исполнительный директор "Ингосстраха".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.