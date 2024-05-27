Более 20% молодежи нуждаются в психологической помощи: исследование "Ингосстраха"

"Ингосстрах" совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ провел исследование, которое показало, что у 20,8% молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет в последние годы возникала потребность в профессиональной психологической помощи.

К психологу, психотерапевту или психоаналитику за последние несколько лет обращались 13,4% молодых людей. Чаще всего специалистов посещали жители Санкт-Петербурга, Томска и Ярославля — по 22% опрошенных. Высокий спрос на психологическую помощь также наблюдается в Воронеже (21%), Перми (20%), Ижевске (19%) и Иркутске (18%). В Москве и Уфе доля обращений составляет по 17%.

Исследование также показало, что женщины чаще обращаются за психологической помощью (15%), чем мужчины (12%).

Наиболее частыми причинами обращений к специалистам являются проблемы в семье и с близкими (26,4%), проблемы на работе (19,3%), неуверенность в себе (16,7%). Реже к психологам обращаются по поводу зависимостей (6,4%), страхов (4,6%) и стресса (4,1%). Наименее частыми причинами обращений являются травматичный опыт (2,5%), психологические страдания (1,7%) и проблемы со здоровьем (1,7%).

Интересно, что в среднем молодые люди готовы тратить на прием у психолога 3 тысячи рублей. Кроме того, 47,8% опрошенных сообщили, что помощь специалиста оказалась для них полезной.

"Заботясь о физическом здоровье, многие забывают уделить должное внимание психическому здоровью. Важно помнить, что посещение психологов является неотъемлемой частью полноценного медицинского обслуживания. Приобретая полис добровольного медицинского страхования, вы получаете доступ к квалифицированным специалистам, способным помочь в достижении психологического равновесия и общего благополучия. А внедрение искусственного интеллекта в процесс согласования услуг по ДМС позволило нам оптимизировать и ускорить обслуживание клиентов", — прокомментировал Дмитрий Попов, заместитель генерального директора по ДМС — исполнительный директор "Ингосстраха".