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Страхование Финансы

Более 20% молодежи нуждаются в психологической помощи: исследование "Ингосстраха"

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ингосстрах" совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ провел исследование, которое показало, что у 20,8% молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет в последние годы возникала потребность в профессиональной психологической помощи.

К психологу, психотерапевту или психоаналитику за последние несколько лет обращались 13,4% молодых людей. Чаще всего специалистов посещали жители Санкт-Петербурга, Томска и Ярославля — по 22% опрошенных. Высокий спрос на психологическую помощь также наблюдается в Воронеже (21%), Перми (20%), Ижевске (19%) и Иркутске (18%). В Москве и Уфе доля обращений составляет по 17%.

Исследование также показало, что женщины чаще обращаются за психологической помощью (15%), чем мужчины (12%).

Наиболее частыми причинами обращений к специалистам являются проблемы в семье и с близкими (26,4%), проблемы на работе (19,3%), неуверенность в себе (16,7%). Реже к психологам обращаются по поводу зависимостей (6,4%), страхов (4,6%) и стресса (4,1%). Наименее частыми причинами обращений являются травматичный опыт (2,5%), психологические страдания (1,7%) и проблемы со здоровьем (1,7%).

Интересно, что в среднем молодые люди готовы тратить на прием у психолога 3 тысячи рублей. Кроме того, 47,8% опрошенных сообщили, что помощь специалиста оказалась для них полезной.

"Заботясь о физическом здоровье, многие забывают уделить должное внимание психическому здоровью. Важно помнить, что посещение психологов является неотъемлемой частью полноценного медицинского обслуживания. Приобретая полис добровольного медицинского страхования, вы получаете доступ к квалифицированным специалистам, способным помочь в достижении психологического равновесия и общего благополучия. А внедрение искусственного интеллекта в процесс согласования услуг по ДМС позволило нам оптимизировать и ускорить обслуживание клиентов", — прокомментировал Дмитрий Попов, заместитель генерального директора по ДМС — исполнительный директор "Ингосстраха".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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