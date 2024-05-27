От каких рисков чаще всего страхуют грузы транспортные компании

На фоне роста размеров штрафов ритейлеров за опоздания товаров увеличился спрос на страхование сроков доставки. А расширение числа неправомерных действий в цифровой среде привело к увеличению количества запросов на страховую защиту от кибератак. Такие выводы сделаны в аналитическом обзоре Страхового Дома ВСК, подготовленном совместно с транспортными компаниями Dentro, ПЭК, МТЭК-Логистик и "Скиф-Карго".
В январе–апреле 2024 года страховые случаи с грузами чаще всего фиксировались в Московской области, Республике Татарстан и Приморском крае, сообщает ВСК. На четвертом месте по количеству нештатных ситуаций — Краснодарский край, на пятом — Ростовская область.
"Число страховых случаев в отрасли концептуально не изменилось", — подчеркнул Евгений Симаков, коммерческий директор "МТЭК-Логистик".
По данным ВСК, с начала года чаще всего компании страховали грузы от повреждения (95%) и утраты (3%). В "МТЭК-Логистик" и Dentro добавили, что нештатные ситуации как правило происходят при ДТП, кражах, хищении и мошенничестве. Доля обращений по остальным рискам, включая кражу, общую аварию, отказ рефрижераторной установки, посадку судна на мель, столкновение транспортных средств, составила менее 1% по каждому пункту, сообщает ВСК.
"Мы также отмечаем рост спроса на страхование сроков доставки — до 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Это связано с увеличением размера штрафов ритейлеров и маркетплейсов за опоздания товаров на склады", — рассказал Иван Иров, руководитель отдела по работе с претензиями ПЭК. Поставщики сетевых магазинов все чаще подключают страхование этого риска, так как ритейлеры увеличивают размер неустоек и начинают рассчитывать штрафы исходя из стоимости товаров, отметила руководитель отдела ценообразования "Скиф-Карго" Оксана Чернышева. Кроме того, по ее словам, компании все чаще сталкиваются с кибератаками, поэтому растет спрос на страхование от мошеннических действий в цифровой среде.
По статистике ВСК, больше всего страховых событий с грузами произошло в январе (33,5%) и феврале (31,9%) этого года. К марту их число снизилось до 23,4%, к апрелю — до 11,1%. Средний размер выплаты составил 113 тыс. руб.
Оксана Чернышева подчеркивает, бизнес все чаще страхует отправления одновременно с оформлением заявки на перевозку в транспортно-логистических компаниях. По данным "Скиф-Карго", за пять лет доля клиентов, которые используют эту услугу, выросла на 47 п. п., до 70%. Это связано в том числе с расширением пакетов продуктов, которые транспортно-логистические компании разрабатывают совместно со страховыми партнерами, подчеркнула Оксана Чернышева. Например, "Скиф-Карго" развивает страхование грузов, сроков доставки, а также отдельный сервис для дорогостоящих отправлений.
По итогам прошлого года ПЭК сократил пакет документов при страховании, а также ускорил рассмотрение претензий более чем в два раза. "В этом году планируем упростить процесс урегулирования, а также на 34% сократить срок получения возмещений по убыткам, стоимость которых не превышает 10 тыс. руб.", — рассказал Иван Иров. Чтобы отслеживать сопроводительные документы и получать информацию о грузах в режиме реального времени, ПЭК настраивает интеграцию со страховыми партнерами. До конца года компания планирует запустить в личном кабинете клиента механизм онлайн-подачи претензии. Это позволит заказчикам оформлять документы удаленно — без посещения офиса ПЭК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.