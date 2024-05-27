От каких рисков чаще всего страхуют грузы транспортные компании

На фоне роста размеров штрафов ритейлеров за опоздания товаров увеличился спрос на страхование сроков доставки. А расширение числа неправомерных действий в цифровой среде привело к увеличению количества запросов на страховую защиту от кибератак. Такие выводы сделаны в аналитическом обзоре Страхового Дома ВСК, подготовленном совместно с транспортными компаниями Dentro, ПЭК, МТЭК-Логистик и "Скиф-Карго".

В январе–апреле 2024 года страховые случаи с грузами чаще всего фиксировались в Московской области, Республике Татарстан и Приморском крае, сообщает ВСК. На четвертом месте по количеству нештатных ситуаций — Краснодарский край, на пятом — Ростовская область.

"Число страховых случаев в отрасли концептуально не изменилось", — подчеркнул Евгений Симаков, коммерческий директор "МТЭК-Логистик".

По данным ВСК, с начала года чаще всего компании страховали грузы от повреждения (95%) и утраты (3%). В "МТЭК-Логистик" и Dentro добавили, что нештатные ситуации как правило происходят при ДТП, кражах, хищении и мошенничестве. Доля обращений по остальным рискам, включая кражу, общую аварию, отказ рефрижераторной установки, посадку судна на мель, столкновение транспортных средств, составила менее 1% по каждому пункту, сообщает ВСК.

"Мы также отмечаем рост спроса на страхование сроков доставки — до 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Это связано с увеличением размера штрафов ритейлеров и маркетплейсов за опоздания товаров на склады", — рассказал Иван Иров, руководитель отдела по работе с претензиями ПЭК. Поставщики сетевых магазинов все чаще подключают страхование этого риска, так как ритейлеры увеличивают размер неустоек и начинают рассчитывать штрафы исходя из стоимости товаров, отметила руководитель отдела ценообразования "Скиф-Карго" Оксана Чернышева. Кроме того, по ее словам, компании все чаще сталкиваются с кибератаками, поэтому растет спрос на страхование от мошеннических действий в цифровой среде.

По статистике ВСК, больше всего страховых событий с грузами произошло в январе (33,5%) и феврале (31,9%) этого года. К марту их число снизилось до 23,4%, к апрелю — до 11,1%. Средний размер выплаты составил 113 тыс. руб.

Оксана Чернышева подчеркивает, бизнес все чаще страхует отправления одновременно с оформлением заявки на перевозку в транспортно-логистических компаниях. По данным "Скиф-Карго", за пять лет доля клиентов, которые используют эту услугу, выросла на 47 п. п., до 70%. Это связано в том числе с расширением пакетов продуктов, которые транспортно-логистические компании разрабатывают совместно со страховыми партнерами, подчеркнула Оксана Чернышева. Например, "Скиф-Карго" развивает страхование грузов, сроков доставки, а также отдельный сервис для дорогостоящих отправлений.

По итогам прошлого года ПЭК сократил пакет документов при страховании, а также ускорил рассмотрение претензий более чем в два раза. "В этом году планируем упростить процесс урегулирования, а также на 34% сократить срок получения возмещений по убыткам, стоимость которых не превышает 10 тыс. руб.", — рассказал Иван Иров. Чтобы отслеживать сопроводительные документы и получать информацию о грузах в режиме реального времени, ПЭК настраивает интеграцию со страховыми партнерами. До конца года компания планирует запустить в личном кабинете клиента механизм онлайн-подачи претензии. Это позволит заказчикам оформлять документы удаленно — без посещения офиса ПЭК.