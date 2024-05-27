В пяти районах области временно приостановят электроснабжение с 28 по 30 мая

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

28.05.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Подгоры (ул. Ленинская, д. 1-101, ул. Лесная 7-27, ул. Рабочая, д. 2-65);

28.05.2024 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Хрящевка (ул. Полевая, пер. Речной, ул. Рабочая, ул. Куйбышева, ул. Школьная, ул. Набережная, ул. Ворошилова, ул. Первомайская, ул. Советская, ул. Ленина, ул. Новая, ул. Калинина, ул. Мира, ул. Кирова, ул. Ставропольская);

28.05.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Средняя Орлянка

29.05.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Подгоры (ул. Кавалеров Славы д. 1-103, ул. Ленинская д. 1г, 1е);

29.05.2024 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Хрящевка (ул. Полевая, пер. Речной, ул. Рабочая, ул. Куйбышева, ул. Школьная, ул. Набережная, ул. Ворошилова, ул. Первомайская, ул. Советская, ул. Ленина, ул. Новая, ул. Калинина, ул. Мира, ул. Кирова, ул. Ставропольская);

29.05.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

пгт. Осинки (ул. Тельмана, ул. Полевая, ул. Куйбышева, ул. Нефтяников, ул. Л. Толстого, ул. Лесная, ул. Специалистов, ул. Степная, ул. Рабочая, ул. Ленина, ул. Молодежная)

30.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Ягодиновка (ул. Ягодная);

30.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Верхнее Степное (ул. Степная);

30.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Балтика (ул. Балтийская);

30.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Рахмановка (ул. 50 лет Победы, ул. Луговая, ул. Молодежная, ул. Овражная, ул. Школьная);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.