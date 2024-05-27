Сбер повысил ставки по вкладам

С 27 мая максимальные ставки по вкладам "СберВклад", "СберВклад Премьер" и "СберВклад Лидер" повысятся. Доходность будет зависеть от суммы и срока вклада, способа открытия и схемы выплаты процентов.
Максимальный процент можно получить, вложив деньги на срок 7 месяцев. При открытии в Сбербанк Онлайн ставка выше, чем в отделении.
Проценты по вкладу на выбор клиента выплачиваются в конце срока или ежемесячно. Ставка будет выше при выплате процентов в конце срока. Более высокую ставку получают зарплатные клиенты банка и пенсионеры, а также владельцы подписки СберПрайм+ или пакета услуг Новый СберПремьер, СберПервый или Sber Private Banking.
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