Сбер повысил ставки по вкладам

С 27 мая максимальные ставки по вкладам "СберВклад", "СберВклад Премьер" и "СберВклад Лидер" повысятся. Доходность будет зависеть от суммы и срока вклада, способа открытия и схемы выплаты процентов.

Максимальный процент можно получить, вложив деньги на срок 7 месяцев. При открытии в Сбербанк Онлайн ставка выше, чем в отделении.

Проценты по вкладу на выбор клиента выплачиваются в конце срока или ежемесячно. Ставка будет выше при выплате процентов в конце срока. Более высокую ставку получают зарплатные клиенты банка и пенсионеры, а также владельцы подписки СберПрайм+ или пакета услуг Новый СберПремьер, СберПервый или Sber Private Banking.