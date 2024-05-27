За выходные в регионе задержан 71 нетрезвый водитель

В ходе рейдовых мероприятий В Самарской области с 24 по 26 мая сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1300 различных правонарушений в области дорожного движения.

В состоянии опьянения допустил управление транспортом 71 водитель.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной "тонировки" к ответственности привлечены 200 водителей.

50 водителей нарушили правила перевозки детей, 41 не пропустил пешеходов, а сами пешеходы нарушили ПДД 48 раз.

От пристального внимания полицейских не остались и иные правонарушения, так, 176 водителей проигнорировали использование ремней безопасности.

В ходе проведения рейдов было выявлено 16 нарушений правил дорожного движения мотоциклистами.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении.