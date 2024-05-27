Площадка "Центра современных медиа" ГТРК "Самара" стала силой притяжения фестиваля "Пресса-2024"

Ежегодный фестиваль прессы — уникальная возможность для общения профессионалов медиа с жителями губернии — вновь объединил представителей медиа и граждан региона. Его силой притяжения, одной из самых популярных локаций стала площадка "Центра современных медиа" ГТРК "Самара".
Творческая школа главного медиаресурса региона — это следование актуальным тенденциям медиа и технологиям с неизменной опорой на классическое наследие и безупречное чувство стиля. На площадке ГТРК "Самара" лучшие режиссеры, операторы, инженеры и звезды самарского эфира ответили на вопросы, отмеченные особым интересом самарского зрителя и тех, кто сегодня только планирует входить в мир креативных индустрий, а также подарили уникальный опыт работы в кадре и провели кастинг телерадиоведущих ГТРК "Самара" и юнкоров знаменитой телестудии "Товарищ", отметившей полувековой юбилей.
Традиционно на фестивале прессы отмечаются те, кто внес значительный вклад в развитие самарских медиа. Признанием профессионального сообщества и почетным знаком "За заслуги в наставничестве" отмечена работа руководителя службы производства и выпуска программ телевидения ГТРК "Самара" Антонины Введенской. Награда вручена губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.
"Мы вместе" — это слова, ставшие сегодня для всех участников мероприятия и представителей медиа определяющими. Сегодня, когда появилась особая потребность в объективной и качественной информации, объединение медиасообщества, которое обязано следовать этим высоким стандартам, — одна из ключевых задач профессии.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!