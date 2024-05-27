Площадка "Центра современных медиа" ГТРК "Самара" стала силой притяжения фестиваля "Пресса-2024"

Ежегодный фестиваль прессы — уникальная возможность для общения профессионалов медиа с жителями губернии — вновь объединил представителей медиа и граждан региона. Его силой притяжения, одной из самых популярных локаций стала площадка "Центра современных медиа" ГТРК "Самара".

Творческая школа главного медиаресурса региона — это следование актуальным тенденциям медиа и технологиям с неизменной опорой на классическое наследие и безупречное чувство стиля. На площадке ГТРК "Самара" лучшие режиссеры, операторы, инженеры и звезды самарского эфира ответили на вопросы, отмеченные особым интересом самарского зрителя и тех, кто сегодня только планирует входить в мир креативных индустрий, а также подарили уникальный опыт работы в кадре и провели кастинг телерадиоведущих ГТРК "Самара" и юнкоров знаменитой телестудии "Товарищ", отметившей полувековой юбилей.

Традиционно на фестивале прессы отмечаются те, кто внес значительный вклад в развитие самарских медиа. Признанием профессионального сообщества и почетным знаком "За заслуги в наставничестве" отмечена работа руководителя службы производства и выпуска программ телевидения ГТРК "Самара" Антонины Введенской. Награда вручена губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

"Мы вместе" — это слова, ставшие сегодня для всех участников мероприятия и представителей медиа определяющими. Сегодня, когда появилась особая потребность в объективной и качественной информации, объединение медиасообщества, которое обязано следовать этим высоким стандартам, — одна из ключевых задач профессии.