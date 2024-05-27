В ДТП под Новокуйбышевском погиб водитель иномарки

В понедельник, 27 мая, около 12:00 под Новокуйбышевском на Либерском шоссе около кладбища "Лесное" произошло ДТП со смертельным исходом.

По предварительным данным полицейских, 48-летний водитель автомобиля Nissan Almera перед началом обгона резко затормозил и допустил занос, в результате чего выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным автомобилем Маzda СХ5.

На месте происшествия скончался водитель автомобиля Nissan Almera. А его 59-летний пассажир пострадал и с места ДТП на "скорой" был доставлен в городскую больницу, где его госпитализировали.

В Поисково-спасательной службе Самарской области в свою очередь сообщают, что травмированного пассажира и погибшего водителя пришлось извлекать с помощью гидроинструмента.