В ДТП под Новокуйбышевском погиб водитель иномарки

В понедельник, 27 мая, около 12:00 под Новокуйбышевском на Либерском шоссе около кладбища "Лесное" произошло ДТП со смертельным исходом.
По предварительным данным полицейских, 48-летний водитель автомобиля Nissan Almera перед началом обгона резко затормозил и допустил занос, в результате чего выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным автомобилем Маzda СХ5.
На месте происшествия скончался водитель автомобиля Nissan Almera. А его 59-летний пассажир пострадал и с места ДТП на "скорой" был доставлен в городскую больницу, где его госпитализировали.
В Поисково-спасательной службе Самарской области в свою очередь сообщают, что травмированного пассажира и погибшего водителя пришлось извлекать с помощью гидроинструмента.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!