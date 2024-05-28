В Самаре два человека пострадали в крупном ДТП с автокраном на ул. Утевской

В понедельник, 27 мая, в Куйбышевском районе участником ДТП стал водитель автокрана на базе грузовика КамАЗ, ехавший в 18:40 по ул. Утевская со стороны мкр. "Южный город" в направлении ул. Уральская. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути, напротив корпуса 12 дома №46 на ул. Утевская он наехал на двигавшийся впереди автомобиль Lada Largus под управлением мужчины.

От удара Lada Largus отбросило на автомобиль Ford, которым управляла 35-летняя девушка.

После ДТП водители автомобилей Lada Largus и Ford были доставлены службой "скорой помощи" В Самарскую больницу им. Пирогова.

Транспортные средства получили механические повреждения. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.