В Самаре два человека пострадали в крупном ДТП с автокраном на ул. Утевской

В понедельник, 27 мая, в Куйбышевском районе участником ДТП стал водитель автокрана на базе грузовика КамАЗ, ехавший в 18:40 по ул. Утевская со стороны мкр. "Южный город" в направлении ул. Уральская. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в пути, напротив корпуса 12 дома №46 на ул. Утевская он наехал на двигавшийся впереди автомобиль Lada Largus под управлением мужчины.
От удара Lada Largus отбросило на автомобиль Ford, которым управляла 35-летняя девушка.
После ДТП водители автомобилей Lada Largus и Ford были доставлены службой "скорой помощи" В Самарскую больницу им. Пирогова.
Транспортные средства получили механические повреждения. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!