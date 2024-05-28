В Самаре впервые пройдет турнир "Парни из стали"

В Самаре впервые пройдет открытый турнир по хоккею с шайбой "Парни из стали" на кубок фонда социальных инициатив "Мирные люди" в рамках реализации программы "Я верю в свой народ" среди ветеранов и участников СВО, боевых действий и локальных конфликтов. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта Самарской области.

Первый турнир такого формата прошел в феврале в Санкт-Петербурге. Правительство Самарской области поддержало инициативу проведения турнира для ветеранов и участников СВО. Второй турнир будет сыгран в Самаре на ледовой арене спортивно-концертного комплекса "Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого".

Матчи пройдут с 30 мая по 1 июня. В рамках соревнований также состоится выставочный матч по следж-хоккею.