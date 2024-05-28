В Самарской области построят многофункциональный оздоровительный комплекс

Уже в 2026 году на территории Ставропольского района планируется запустить работу многофункционального оздоровительно-спортивного комплекса. Это будет первый подобный объект в Центральной России. В будущем комплексе будут созданы все условия для отдыха и восстановления. Инвестор планирует разместить здесь медицинский центр, спа-отель, открытые бассейны, детские игровые зоны, площадки для занятий спортом и многое другое.

На днях площадку, выбранную под создание будущего объекта, посетил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. Вместе с представителями компании-инвестора он осмотрел территорию и провел совещание, на котором стороны обсудили все вопросы, связанные с реализацией инвестпроекта. В выездном совещании также приняли участие представители министерства туризма, администрации Ставропольского района и регионального Агентства по привлечению инвестиций.

"Вместе с коллегами посетили площадку, где уже в этом году начнется активное строительство уникального для Самарской области туристического комплекса. Отрадно видеть, что инвесторы заходят в подобные проекты, отмечая рост туристической привлекательности региона, — акцентировал Дмитрий Богданов. — Уверен, что масштабные планы инвестора будут воплощены в жизнь — мы будем оказывать компании всестороннюю поддержку".

Запуск первой очереди проекта запланирован на 2026 год. Вторую очередь инвестор намерен ввести в эксплуатацию в 2027 году. Общий объем инвестиций в создание комплекса составляет 7,6 млрд рублей. На будущем объекте будет создано 266 новых рабочих мест.

"Несколько лет назад мы приняли решение о создании туристического объекта на территории Самарской области. Почему Самарская область? Мы уже неоднократно сюда приезжали, нам нравится регион, нравится работа Правительства с инвесторами. И сегодня мы совместно приступаем к реализации нашего проекта", — отметил директор по региональным проектам компании-инвестора Валентин Грипас.

Будущий комплекс разместится на площадке двух действующих баз отдыха. В течение нового летнего сезона, пока идут проектные работы, базы будут работать в обычном режиме. Осенью строители приступят к демонтажу существующих построек и активному возведению нового комплекса.

"Мы постараемся организовать здесь все необходимые условия для отдыха и оздоровления жителей Самарской области и туристов со всей страны", — подчеркнул Валентин Грипас.