На Безымянке и в Смышляевке закроют жд-переезды на ремонт

В Самарской области с 4 по 7 июня движение через железнодорожные переезды 1115 и 1118 км между станциями Безымянка и Смышляевка будет приостановлено.

Там будут проводиться ремонтно-путевые работы.

Движение автотранспорта будет осуществляться либо через 1115 км, либо через 1118 км или по грунтовой дороге, проходящей под железнодорожным мостом и автомобильным путепроводом вдоль реки Падовка.