В Самарской области началась социальная кампания "Вело-сим, безопасно колесим!"

Во вторник, 28 мая, был дан старт социальной кампании "ВЕЛО-СИМ, безопасно колесим!", которая будет проходить по всей области с 27 мая по 7 июня. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции, представители образования и общественности в течение двух недель будут проводить в городах и районах региона профилактические рейды по предупреждению и пресечению нарушений правил несовершеннолетними, разъяснительную работу с юными водителями и их родителями в местах возможного появления детей, управляющих велосипедом и СИМ, с распространением тематических памяток; интерактивные занятия в местах притяжения велосипедистов и лиц, использующих средства индивидуальной мобильности на маршруте их движения, с привлечением представителей кикшеринговой кампании. А в дворовых территориях, на детских площадках, в местах массового пребывания детей (парках, скверах, набережных) планируются профилактические беседы с несовершеннолетними по разъяснению правил безопасного поведения на дорогах, с вручением тематических памяток. Пройдут подобные мероприятия и с детьми, отдыхающими в пришкольных лагерях и детских оздоровительных лагерях, в том числе загородных, - разъяснительные беседы, конкурсы, викторины, игровые обучающие программы по привитию детям навыков безопасного поведения на дорогах при управлении велосипедом и СИМ.

"Социальная кампания направлена на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей-велосипедистов и лиц, использующих средства индивидуальной мобильности, а также на формирование безопасного стиля управления велотранспортом и СИМ и законопослушного поведения на дорогах среди детей и их родителей", - отмечается в сообщении.