Страховой Дом ВСК дарит автомобили

В компании до 31 декабря 2024 года проходит конкурс среди агентов "Звезда удачи". Шанс выиграть автомобиль имеют все агенты компании.

По условиям конкурса за продажи полисов каско, ДМС, страхования имущества и ипотеки агенты получают баллы, которые можно обменять на билеты. Билет — это пропуск в финал.

Промежуточные результаты по итогам каждого месяца доступны в Личном кабинете агента и на HR-платформе "СВОИ".

Итоги конкурса будут подведены на дне рождения компании в феврале следующего года. Самые эффективные агенты получат автомобили.

Участники, заработавшие от 100 баллов, но не выигравшие главный приз, получат дополнительные звезды на платформе СВОИ, на них можно приобрести фирменный мерч в корпоративном магазине.

"Принять участие в конкурсе могут агенты вне зависимости от стажа работы в компании. Допустим, агент пришел к нам в мае этого года, а уже через месяц его продажи достигли такого уровня, что он смог заработать конкурсные баллы. Естественно, такой агент проходит в финал и участвует в "битве" за автомобиль.

У нас большая филиальная сеть по всей стране. В Страховом Доме ВСК работают более 18 тысяч агентов. Чтобы никому не было обидно и награду получили представители разных регионов, мы разделили участников на 4 группы по территориальному признаку. В двух группах с наибольшим количеством агентов будут разыграны по 2 автомобиля. Всего по итогам конкурса "Звезда удачи" новые машины получат 6 агентов-победителей", — отмечает Анатолий Краснов, Руководитель Центра агентских и офисных продаж.