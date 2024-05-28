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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК дарит автомобили

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В компании до 31 декабря 2024 года проходит конкурс среди агентов "Звезда удачи". Шанс выиграть автомобиль имеют все агенты компании.

По условиям конкурса за продажи полисов каско, ДМС, страхования имущества и ипотеки агенты получают баллы, которые можно обменять на билеты. Билет — это пропуск в финал.

Промежуточные результаты по итогам каждого месяца доступны в Личном кабинете агента и на HR-платформе "СВОИ".

Итоги конкурса будут подведены на дне рождения компании в феврале следующего года. Самые эффективные агенты получат автомобили.

Участники, заработавшие от 100 баллов, но не выигравшие главный приз, получат дополнительные звезды на платформе СВОИ, на них можно приобрести фирменный мерч в корпоративном магазине.

"Принять участие в конкурсе могут агенты вне зависимости от стажа работы в компании. Допустим, агент пришел к нам в мае этого года, а уже через месяц его продажи достигли такого уровня, что он смог заработать конкурсные баллы. Естественно, такой агент проходит в финал и участвует в "битве" за автомобиль.

У нас большая филиальная сеть по всей стране. В Страховом Доме ВСК работают более 18 тысяч агентов. Чтобы никому не было обидно и награду получили представители разных регионов, мы разделили участников на 4 группы по территориальному признаку. В двух группах с наибольшим количеством агентов будут разыграны по 2 автомобиля. Всего по итогам конкурса "Звезда удачи" новые машины получат 6 агентов-победителей", — отмечает Анатолий Краснов, Руководитель Центра агентских и офисных продаж.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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