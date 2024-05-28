"Ингосстрах" определил самые популярные направления для летнего отпуска

На основе приобретенных полисов "Ингосстрах" определил, какие страны клиенты выбрали для своего летнего отпуска в 2024 году, а также какая дополнительная страховая защита может пригодиться путешественникам.

Как и годом ранее, клиенты предпочитают ездить летом в Турцию — доля страховок, оформленных в эту страну, составляет около 50% в портфеле "Ингосстраха". Второе место уже не первый год делят Египет и Объединенные Арабские Эмираты (доля в 10%). Также застрахованные выбирают Таиланд и страны Шенгенской зоны (от 3 до 5% от общего объема проданных договоров страхования на летний период).

Аналитики "Ингосстраха" отметили, что если полисы ВЗР приобретают онлайн или в офисах, то такие путешественники чаще ездят одни, а если страховки покупают через туроператоров или турагентов — то клиенты путешествуют с семьей.

Также клиенты, направляясь на отдых, приобретают дополнительную страховую защиту на случай занятий экстремальными видами спорта. Про эту опцию не стоит забывать, если во время путешествий запланированы такие активности, как дайвинг, скалолазание, альпинизм, трекинг или серфинг.

Помимо стандартного медицинского страхования путешествующих, стоит обратить внимание и на страхование от невыезда. По сравнению с 2023 годом, интерес со стороны клиентов к этому виду страхования вырос. Это закономерно, ведь такая страховка позволяет вернуть деньги за путешествие, если в него не удалось поехать из-за болезни, отказа в визе, вызова в суд и т. д.

Обновленный продукт "Ингосстраха" по страхованию от невыезда интересен не только туристам, но и турагентам. Благодаря этому полису агенты не потеряют комиссию за проданный тур, если клиент не смог поехать в путешествие из-за страхового случая, а смогут включить ее в расходную часть и оставить себе. "Ингосстрах" предлагает такие условия туристическим агентствам, которые оформляют туры по России и за границу. Для самих туристов в рамках продукта было расширено покрытие. Так, выплата страхового возмещения производится не только по расходам, которые были заложены в путевку от туроператора, но и по расходам на проезд клиента до/от города вылета — сейчас это особенно актуально из-за ограниченного количества аэропортов, откуда можно вылететь в популярные у туристов страны.

"Совсем скоро начнется период летних отпусков, и в процессе оформления путевок важно не забыть приобрести полис страхования путешественников. Страховка позволит не переживать о том, что отдых может омрачиться тратами на лечение — "Ингосстрах" оплатит все расходы в зарубежных клиниках. Не важно, в какую страну вы отправитесь, ведь страховка действует во всех странах мира. С полисом можно быть уверенным в хорошем отпуске, ведь обо всех возможных сложностях со здоровьем позаботится наша компания", — отметила Анастасия Орлова, руководитель направления отдела продаж и развития клиентской базы "Ингосстраха".