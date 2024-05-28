16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Страховой Дом ВСК получил премию FinAward 2024 за лучший сервис к страховому продукту "Ингосстрах" определил самые популярные направления для летнего отпуска Страховой Дом ВСК дарит автомобили От каких рисков чаще всего страхуют грузы транспортные компании ВСК застраховала автопарк ГБУ Ставропольского края "Стававтодор"

Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК получил премию FinAward 2024 за лучший сервис к страховому продукту

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Медицинский чек-ап к полису страхования ипотеки от Страхового Дома ВСК победил в номинации "Лучший сервис к страховому продукту" в рамках ежегодной премии инноваций и достижений в финансовой отрасли FinAward 2024.

Сервис проверки здоровья от ВСК — это уникальная бесплатная услуга, которая дает возможность любому клиенту компании, оформившему полис защиты ипотеки, пройти комплексную диагностику организма. Доступ к сервису осуществляется через мобильное приложение "ВСК страхование". Клиенту достаточно только выбрать клинику, которая подходит ему территориально, и записаться на обследование на любое удобное для него время.

Для участников программы специально подобраны два варианта чек-апа в зависимости от их пола. Обследование покажет целостную картину по состоянию здоровья, выявит отклонения на ранних стадиях, поможет предотвратить развитие осложнений и не допустить прогресса новых заболеваний. По результатам диагностики клиент может получить онлайн-консультации терапевта и узкого специалиста — гинеколога или уролога.

"Страховой Дом ВСК дорожит здоровьем каждого клиента, вне зависимости от того, какой страховой продукт он купил. Мы также считаем, что гораздо лучше предотвратить заболевание за счет своевременного обследования и экспресс-диагностирования, чем потом долго его лечить. Именно поэтому мы и включили в программу ипотечного страхования подарок в виде медицинского чек-апа. Сервис предоставляется совершенно бесплатно, не зависит от стоимости полиса ипотеки или от набора рисков, на который он оформлен, и успешно действует уже практически год. Мы и далее намерены развивать сервисности наших продуктов в рамках нашей Стратегии", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.

Ежегодная премия инноваций и достижений финансовой отрасли Finaward была учреждена деловым журналом "Банковское обозрение" в 2012 году. В число номинантов входят крупнейшие игроки рынка — банки, страховые компании, разработчики ПО, Fintech-стартапы и другие. В 2024 году премия вручалась в 14 номинациях. Победителей определял Экспертный совет, в который вошли представители российского финансового сообщества.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2