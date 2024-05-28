Страховой Дом ВСК получил премию FinAward 2024 за лучший сервис к страховому продукту

Медицинский чек-ап к полису страхования ипотеки от Страхового Дома ВСК победил в номинации "Лучший сервис к страховому продукту" в рамках ежегодной премии инноваций и достижений в финансовой отрасли FinAward 2024.

Сервис проверки здоровья от ВСК — это уникальная бесплатная услуга, которая дает возможность любому клиенту компании, оформившему полис защиты ипотеки, пройти комплексную диагностику организма. Доступ к сервису осуществляется через мобильное приложение "ВСК страхование". Клиенту достаточно только выбрать клинику, которая подходит ему территориально, и записаться на обследование на любое удобное для него время.

Для участников программы специально подобраны два варианта чек-апа в зависимости от их пола. Обследование покажет целостную картину по состоянию здоровья, выявит отклонения на ранних стадиях, поможет предотвратить развитие осложнений и не допустить прогресса новых заболеваний. По результатам диагностики клиент может получить онлайн-консультации терапевта и узкого специалиста — гинеколога или уролога.

"Страховой Дом ВСК дорожит здоровьем каждого клиента, вне зависимости от того, какой страховой продукт он купил. Мы также считаем, что гораздо лучше предотвратить заболевание за счет своевременного обследования и экспресс-диагностирования, чем потом долго его лечить. Именно поэтому мы и включили в программу ипотечного страхования подарок в виде медицинского чек-апа. Сервис предоставляется совершенно бесплатно, не зависит от стоимости полиса ипотеки или от набора рисков, на который он оформлен, и успешно действует уже практически год. Мы и далее намерены развивать сервисности наших продуктов в рамках нашей Стратегии", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.

Ежегодная премия инноваций и достижений финансовой отрасли Finaward была учреждена деловым журналом "Банковское обозрение" в 2012 году. В число номинантов входят крупнейшие игроки рынка — банки, страховые компании, разработчики ПО, Fintech-стартапы и другие. В 2024 году премия вручалась в 14 номинациях. Победителей определял Экспертный совет, в который вошли представители российского финансового сообщества.