Tele2 назвала самые популярные торговые центры Самары

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал потребление трафика абонентами компании в торговых центрах городов-миллионников в апреле. Результаты показали, что наибольшей популярностью среди клиентов Tele2 в Самаре пользуются торговые центры "Аврора", "Космопорт" и "Вива Лэнд". При этом мужчины расходуют больше трафика во время шоппинга, чем женщины, 54% потребляемых в ТЦ гигабайтов приходятся на представителей сильного пола, за месяц они используют более 290 ТБ.

Tele2 продолжает улучшать интернет-покрытие в торговых центрах по всей России и регулярно проводит работы по обеспечению качественной связью людей в местах досуга и развлечений. Big data оператора проанализировала аудиторию торговых центров Самары и выявила основные поведенческие тренды среди клиентов оператора.

Женщины составляют 57% всех посетителей торговых центров, они же во время шоппинга. Ядро аудитории — люди от 35 до 44 лет, среди них в Самаре 15,8% приходится на женщин и 13,3% на мужчин. Среди возрастной группы 25-34 лет доли распределились практически поровну с небольшим перевесом в пользу мужчин: 13,5% против 12,7%, в группе 45-55 результаты оказались противоположными: 14% женщин, 11,2% мужчин. Женщины после 55 лет оказались более заинтересованы в покупках, чем мужчины: 8,1% и 5,2%. Далее следуют посетители 19-24 лет — по 3,1%.

Наименьшая доля посетителей приходится на подростков до 18 лет (по 0,3%), однако при этом они используют 42,2% от общего числа скачанных в торговом центре гигабайтов. Это может быть связано с заинтересованностью в съемках интернет-роликов в публичных местах, а также с тем, что торговые центры — популярная среди подростков площадка для встреч. При этом на подростков-девочек приходится 67% трафика, на мальчиков — 33%. Следующая по интернет-активности группа пользователей — люди 19-24 лет: на девушек приходится 7,1% трафика, на молодых людей — 5,2%. На посетителей возрастных категорий от 25 до 34, от 35 до 44 и от 45 до 55 лет приходятся примерно равные доли трафика — от 5 до 8% на каждую возрастную категорию, при этом доли внутри разбивки по полу существенно не отличаются и остаются в районе 2%. Активными потребителями трафика остаются люди старше 55 лет: на женщин приходится 3,7% трафика, на мужчин — 3,5%. В целом, представители сильного пола расходуют в торговых центрах чуть более 290 ГБ, на женщин приходится по 246 ТБ.

Tele2 проанализировала аудиторию ТЦ и составила список топ-3 самых популярных торговых центров по количеству загруженных гигабайтов трафика и количеству посещений.

Лидером по количеству абонентов стал ТЦ "Аврора", ТЦ "Космопорт" на втором месте, затем следует ТЦ "Вива Лэнд". Лидирующую позицию в топ-3 по количеству скачиваемого трафика занимает "Парк Хаус" — в месяц здесь скачивают около 208 ТБ мобильного интернета, на втором месте ТЦ "Космопорт", на третьем ТЦ "Амбар".