В Самаре открывается XIV детская музыкальная академия стран СНГ

C 31 мая по 7 июня в Самаре пройдет XIV детская музыкальная академия стран СНГ под патронатом Героя Труда РФ, народного артиста СССР Юрия Башмета с участием камерного ансамбля "Солисты Москвы".

В этом году 76 детей из девяти стран СНГ представят на академии свое мастерство. Вместе с юными музыкантами учиться будут и их преподаватели. Особый акцент академия этого года сделала на повышение мастерства наставников.

Детская музыкальная академия в Самаре - это уникальный по своим задачам музыкальный форум профессиональной поддержки одаренных детей, возрождение традиций русской школы игры на музыкальных инструментах, символ музыкального единения между разными странами. Все эти годы академию активно поддерживает правительство Самарской области как комплексный просветительский, профессионально ориентированный проект с участием педагогических кадров столичных музыкальных ВУЗов, концертных организаций, театров, оркестров.

"Наш регион и Юрия Абрамовича Башмета связывают творческие проекты, которые создают живую культурную среду. Музыкальная академия - уникальное событие для нашего региона и всей страны. Для молодых музыкантов это своеобразный трамплин, который поможет двигаться дальше к профессиональным победам. За 13 лет работы академии обучение в ней прошли более 900 одаренных детей из России и стран ближнего и дальнего зарубежья, многие из "академиков" поступили в музыкальные училища и консерватории, одержали победу на престижных музыкальных конкурсах. Во всероссийском юношеском симфоническом оркестре под управлением Юрия Башмета играют 11 молодых музыкантов из Самарской области", - отметила Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

1 июня в 18:00 в театрально-концертном комплексе "Дворец культуры" состоится официальная церемония открытия XIV детской музыкальной академии стран СНГ под патронатом Героя Труда РФ, народного артиста СССР Юрия Башмета с участием камерного ансамбля "Солисты Москвы".

В этом году 76 детей из девяти стран СНГ представят свое мастерство - это Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Самарская область делегировала на этот форум 56 юных музыкантов из Жигулевска, Новокуйбышевска, Самары, Сызрани, Тольятти, Чапаевска. Юные музыканты будут обучаться по шести специальностям - фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, кларнет и классическая гитара.

Проводить академию знаменитому исполнителю и дирижеру Юрию Башмету из года в год помогает агентство социокультурных технологий министерства культуры Самарской области, ООО "Русское концертное агентство" и администрация Новокуйбышевска.

Музыкальный форум направлен на укрепление и развитие межкультурных связей между Россией и странами СНГ. От многочисленных музыкальных конкурсов и фестивалей академию отличает одна очень важная особенность: здесь преподаватели известных музыкальных образовательных учреждений Москвы в течение недели шлифуют талант одаренных детей - учащихся детских музыкальных школ и школ искусств региона на мастер-классах. Во время открытых занятий учатся новому не только дети, но и преподаватели областных музыкальных школ: здесь наши педагоги знакомятся с инновационными методиками, перенимают опыт столичных коллег, получают заряд мотивации на дальнейшую работу. В заключение академических дней именитые музыканты выходят вместе с учениками на одну профессиональную сцену в творческом тандеме.

На сцену выходят как выпускники академии разных лет, так и талантливые дети - ученики музыкальных школ сел и городов Самарской области, среди которых есть и лауреаты международных и всероссийских конкурсов, победители молодежных Дельфийских игр России.

Детская музыкальная академия стран СНГ - это возможность поработать совместно с ведущими концертирующими исполнителями мирового масштаба. За прошедшие годы на площадках академии передавали свой опыт 35 педагогов из дальнего и ближнего зарубежья. Русскую музыкальную школу традиционно представляют высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга, в работе академий разных лет участвуют артисты оркестров "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета и Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

В рамках академии этого года пройдут концерты участников вместе с преподавателями на концертных площадках Центра культурного развития в Кинеле (4 июня), во Дворце культуры Чапаевска (5 июня), в Самаре - на торжественном закрытии академии в Самарском академическом театре оперы и балета (камерная сцена, 7 июня). Интерес публики, родительской и педагогической общественности к этим выступлениям огромен, так как в них сложные исполнительские программы представляют воспитанники музыкальных школ Астаны, Баку, Бишкека, Гомеля, Душанбе, Еревана, Минска, Кишинева, Ташкента.

Среди педагогов академии 2024 - ведущие профессора из России и стран Европы, в том числе заведующие кафедрами профильных музыкальных учебных заведениях. В этом году в педагогический состав вошли лауреат международных конкурсов, заслуженный артист Российской Федерации, преподаватель Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных Сергей Словачевский (Россия, виолончель); первая флейта в оркестре оперы и балета Национального театра в Белграде и в Белградском филармоническом оркестре, концертирующий исполнитель, лауреат международных конкурсов Марина Ненадович (Сербия, флейта); преподаватель по классу кларнета ГМПИ им. М.М.Ипполитова-Иванова, музыкальной школы и училища Российской академии музыки имени Гнесиных, Евгением Варавко, профессор Московской консерватории им. П.И.Чайковского - Константин Маслюк, Сергей Главатских (фортепиано), Александр Тростянский, Татьяна Балашова (скрипка), Евгений Финкельштейн, известный в мире гитарист классической академии имени Маймонида.

Особый акцент академии 2024 г. - повышение профессионального мастерства педагогических кадров.

"Главное, что получают педагоги, - это расширение горизонта творческих возможностей своих учеников, знакомство с секретами мастера, тонкостями в исполнительской трактовке музыкальных произведений, что способствует более ускоренному развитию ученика. Для педагога и его ученика появляется новая профессиональная среда общения, звучат необычные точки зрения, вносятся авторские исполнительские корректировки", - рассказал артистический директор академии - народный артист СССР, профессор Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского, художественный руководитель, дирижер и солист камерного ансамбля "Солисты Москвы", художественный руководитель и главный дирижер государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Абрамович Башмет.

В этом году, по традиции, маэстро Башмет проведет мастер-класс для одаренных юных музыкантов. В рамках культурной программы участники академии побывают в Самарском художественном музее, филиале Третьяковской галереи, познакомятся с творчеством юных художников России - лауреатов ХХIХ Всероссийского конкурса молодых дарований по изобразительному искусству "Жигулевская палитра".