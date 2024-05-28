16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Нейроколобок ВТБ: новый платежный терминал с цифровым ассистентом Сбер повысил ставки по "Накопительному счету" Новый бренд НОВИКОМа был представлен в парке "Патриот" на региональной конференции Ипотека на ИЖС с эскроу стартовала в Сбере НОВИКОМ получил награду за поддержку предприятий МСП

Банки Финансы

Нейроколобок ВТБ: новый платежный терминал с цифровым ассистентом

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ВТБ показал инновационный платежный терминал NeuroKolobok с цифровым ассистентом. Интерактивное устройство с мультимедийным экраном смогут использовать клиенты банка — представители среднего и малого бизнеса — для обслуживания посетителей в магазинах и ресторанах, кафе, отелях и других общественных местах. Это первый на российском рынке прототип "умного" платежного терминала с интеграцией цифрового помощника. Следующим шагом в развитии направления станет интеграция умных цифровых ассистентов из семейства ВТБ.

Устройство может служить онлайн-витриной или отображать меню с возможностью оплаты, может быть "цифровым официантом" для кафе и ресторанов, "цифровым консьержем" для отелей, консультантом в магазинах и других сферах торговли и услуг. Пользователь может не только сделать заказ и оплатить его с помощью терминала, но и получить дополнительную информацию, консультацию от цифрового "специалиста", предложение дополнительных опций или услуг на основе сделанного им выбора. А эквайринг от ВТБ обеспечивает скорость и надежность транзакций с фискализацией по всем требованиям 54-ФЗ.

Презентация устройства прошла на стенде ВТБ в рамках форума "Неделя российского ритейла". Прототип терминала был разработан по заказу ВТБ отечественным разработчиком интерактивной инфраструктуры, умных устройств и программного обеспечения "Нейро-Сити".  

Помимо терминала NeuroKolobok ВТБ показал инновационный широкоформатный экран NeuroWall — его можно установить в торговом зале в качестве цифрового консультанта или виртуальной примерочной, на входе в заведение для приветствия гостей или в локации на точке с большой проходимостью для навигации посетителей.

"ВТБ находится в постоянном поиске новых технологичных сервисов для клиентов, чтобы каждый предприниматель и компания нашел у нас максимально удобное и персонализированное решение. Новые устройства станут отличным дополнением линейки доступных нашим клиентам форматов обслуживания покупателей и приема платежей. В будущем каждый клиент сможет получить настроенные под его потребности устройства с уникальным функционалом и сценариями интерфейса, и при этом уже встроенным и готовым к работе эквайрингом от ВТБ", — заявила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ.

"Финансовая индустрия движется в сторону гиперперсонализации, конвергенции различных технологий и нативного взаимодействия с клиентом. Применяемые в NeuroKolobok и NeuroWall технологии ВТБ позволяют максимально кастомизировать услуги партнеров банка для их клиентов — пользователей, которые ежедневно совершают покупки товаров и услуг. Оба решения позволяют передавать уникальный стиль общения компании с клиентом: при помощи визуальных элементов, голосовых инструментов, набора сервисов мультимедийного терминала. Мы рассчитываем, что появление на рынке платежных терминалов с интуитивно понятным мультимедийным интерфейсом должно обеспечить дальнейшее развитие цифровых ассистентов ВТБ, которые будут решать все больше пользовательских задач для повышения качества жизни. Мы считаем это технологиями будущего", — отметил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ.

"Совместно с ВТБ мы работаем над созданием единой бесшовной платформы интерактивного самообслуживания для ритейла — без касс, без терминалов, без витрин, без людей. Кроме исполнения функций консультантов, продавцов, кассиров и официантов платформа позволит собирать и анализировать большие данные — лица, эмоции, носимые устройства, транзакции, предпочтения, маршруты и др. Наш совместный проект может найти применение в самых разных направлениях, ключевые: CyberRetail (витрины и кассы), CyberFood (кафе и рестораны), CyberHotel (отели и гостиницы), CyberMed (клиники и больницы), CyberDoc (МФЦ и госуслуги), CyberOffice (офисные пространства и рецепции)", — отметил Павел Попов, генеральный директор и основатель компании "Нейро-Сити".

В 2024 году ВТБ выступает платиновым спонсором форума "Неделя Российского Ритейла", который проходит в Москве 27–30 мая. На стенде ВТБ демонстрируются как новые, так и уже доступные технологичные решения для приема платежей: ВТБ-касса, торговый и интернет-эквайринг, прием оплаты с помощью смартфона с сервисом ВТБ-SoftPOS и QR-кодов СБП.

 

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2