Два человека пострадали в ДТП на трассе под Самарой

ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Во вторник, 28 мая, в Нефтегорском районе на автодороге М-5 - подъезд к Оренбургу два человека пострадали в столкновении автомобилей ВАЗ-2112 и ВАЗ-2114. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

При ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2114. Они были госпитализированы в Нефтегорскую ЦРБ.