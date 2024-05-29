Три человека погибли при ДТП с мотоциклом и легковушкой под Самарой

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Во вторник, 28 мая, в 23:15 в Волжском районе на трассе "Волжский - Курумоч - Урал" столкнулись ВАЗ-2115 и мотоцикл. Об этом сообщили с пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области