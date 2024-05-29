В Самаре до конца лета ограничат движение на ул. Авиационной

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В связи с проведением в Самаре строительных работ, связанных с монтажом водоводов, c 28 мая по 30 августа будет ограничено движение транспорта по улице Авиационной на участке от улицы Клинической до улицы Ново-Урицкой. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Фото: пресс-служба мэрии Самары