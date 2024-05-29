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В Самаре спасли птенцов утки и переселили в новый водоем. Об этом сообщили в пресс-службе областного департамента охоты и рыболовства.

Фото: Департамент охоты и рыболовства Самарской области