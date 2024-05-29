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Туризм Общество

На конкурс "Туристический сувенир. Самарская область" поступило 184 работы

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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20 мая завершился прием заявок на конкурс "Туристический сувенир. Самарская область". Всего на конкурс поступило 184 работы от 80 участников. Самое большое количество заявок было подано в номинации "Сувенир города", "Сувенир региона", "Линейка туристических сувениров города", "Идея туристического сувенира".

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Финальные мероприятия конкурса пройдут 30–31 мая в самарском фудхоле широкоформатного отдыха "Picture`s". 30 мая финалисты представят членам экспертного совета свои проекты по сувенирам. 31 мая состоится церемония награждения.

Члены экспертного совета:
— Шаталов Геннадий Васильевич — председатель Правления ФРОС Region PR, председатель Попечительского совета Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards;
— Павкина Анна Михайловна — директор государственного бюджетного учреждения Самарской области "Туристский информационный центр";
— Названова Лариса Николаевна — руководитель Департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области;
— Петухов Никита Сергеевич — генеральный директор консалтинговой компании REC;
— Светлакова Ирина Владимировна — генеральный директор ООО "Темп-Авто";
— Заулошнова Наталья Анатольевна — заместитель директора по развитию Рекламно-производственной компании "Индиго-Принт";
— Губанова Мария Александровна — руководитель проектного офиса по туристическим сувенирам Куйбышевского филиала АО "ФПК".

Организаторами выступают ФРОС Region PR, ООО "Консалтинг-Тур" и Туристский информационный центр Самарской области.

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