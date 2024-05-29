На конкурс "Туристический сувенир. Самарская область" поступило 184 работы

20 мая завершился прием заявок на конкурс "Туристический сувенир. Самарская область". Всего на конкурс поступило 184 работы от 80 участников. Самое большое количество заявок было подано в номинации "Сувенир города", "Сувенир региона", "Линейка туристических сувениров города", "Идея туристического сувенира".
Финальные мероприятия конкурса пройдут 30–31 мая в самарском фудхоле широкоформатного отдыха "Picture`s". 30 мая финалисты представят членам экспертного совета свои проекты по сувенирам. 31 мая состоится церемония награждения.
Члены экспертного совета:
— Шаталов Геннадий Васильевич — председатель Правления ФРОС Region PR, председатель Попечительского совета Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards;
— Павкина Анна Михайловна — директор государственного бюджетного учреждения Самарской области "Туристский информационный центр";
— Названова Лариса Николаевна — руководитель Департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области;
— Петухов Никита Сергеевич — генеральный директор консалтинговой компании REC;
— Светлакова Ирина Владимировна — генеральный директор ООО "Темп-Авто";
— Заулошнова Наталья Анатольевна — заместитель директора по развитию Рекламно-производственной компании "Индиго-Принт";
— Губанова Мария Александровна — руководитель проектного офиса по туристическим сувенирам Куйбышевского филиала АО "ФПК".
Организаторами выступают ФРОС Region PR, ООО "Консалтинг-Тур" и Туристский информационный центр Самарской области.
Последние комментарии
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