На конкурс "Туристический сувенир. Самарская область" поступило 184 работы

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20 мая завершился прием заявок на конкурс "Туристический сувенир. Самарская область". Всего на конкурс поступило 184 работы от 80 участников. Самое большое количество заявок было подано в номинации "Сувенир города", "Сувенир региона", "Линейка туристических сувениров города", "Идея туристического сувенира".

Фото: пресс-служба правительства Самарской области