Две фуры столкнулись в Самарской области, один водитель погиб

В среду, 29 мая, в Большечерниговском районе произошло ДТП с двумя фурами. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
На 126 км трассы Самара — Большая Черниговка столкнулись два грузовика. Один из водителей не соблюдал дистанцию.
В итоге на месте погиб 64-летний водитель одной из фур.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, они устанавливают все обстоятельства происшествия, а также медики и пожарные-спасатели ПСЧ 133.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!