Две фуры столкнулись в Самарской области, один водитель погиб

В среду, 29 мая, в Большечерниговском районе произошло ДТП с двумя фурами. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

На 126 км трассы Самара — Большая Черниговка столкнулись два грузовика. Один из водителей не соблюдал дистанцию.

В итоге на месте погиб 64-летний водитель одной из фур.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, они устанавливают все обстоятельства происшествия, а также медики и пожарные-спасатели ПСЧ 133.