Электрощит Самара успешно подтвердил действие сертификата соответствия СМК

В мае в Электрощит Самара на площадках Красная Глинка и Русский трансформатор был проведен надзорный аудит системы менеджмента качества (СМК), который подтвердил соответствие требованиям международного стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 применительно к системе сертификации Росатомрегистр.
По результатам второго надзорного аудита несоответствий в работе Системы менеджмента качества не выявлено. Аудиторы отметили высокую вовлеченность, открытость и профессионализм руководителей и сотрудников, культуру производства, а также выразили мнение, что "Электрощит Самара является образцом в отрасли производства электротехнического оборудования".
Электрощит Самара на протяжении уже 25 лет подтверждает соответствие международным и национальным требованиям по качеству. На предприятии применяются рабочие инструменты и механизмы, которые направлены на обеспечение качества и постоянное совершенствование процессов.
Дмитрий Куприянов, генеральный директор АО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара": "Подтверждение сертификата соответствия СМК — очень важно для Электрощит Самара. Компания производит высокотехнологичное электротехническое оборудование для крупнейших компаний различных областей промышленности. Участие в аудиторских проверках позволяет нам понять, на каком уровне развития находится система менеджмента качества сегодня и что нам нужно изменить, сделать или улучшить в будущем".
Последние комментарии
Уверен, это стало возможно только благодаря внедрению на заводе Бережливого производства (Lean).
Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром, Французу отдана?
Патент РФ №2249874 действует, см. официальный сайт ФИПС,
Ооо начали французов мучить... Только Половинкин продал завод и понеслось....
Вопрос знатокам: каков уровень экспертов Федеральной службы по интеллектуальной собственности, если они не смогли подыскать прототип и отказать "Таврида Электрик" еще на стадии подачи заявки? Или да, сейчас ведь у нас ничего не изобретают, видно почти вся работа Роспатента—это товарные знаки и т.п...