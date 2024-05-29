Электрощит Самара успешно подтвердил действие сертификата соответствия СМК

В мае в Электрощит Самара на площадках Красная Глинка и Русский трансформатор был проведен надзорный аудит системы менеджмента качества (СМК), который подтвердил соответствие требованиям международного стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 применительно к системе сертификации Росатомрегистр.

По результатам второго надзорного аудита несоответствий в работе Системы менеджмента качества не выявлено. Аудиторы отметили высокую вовлеченность, открытость и профессионализм руководителей и сотрудников, культуру производства, а также выразили мнение, что "Электрощит Самара является образцом в отрасли производства электротехнического оборудования".

Электрощит Самара на протяжении уже 25 лет подтверждает соответствие международным и национальным требованиям по качеству. На предприятии применяются рабочие инструменты и механизмы, которые направлены на обеспечение качества и постоянное совершенствование процессов.

Дмитрий Куприянов, генеральный директор АО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара": "Подтверждение сертификата соответствия СМК — очень важно для Электрощит Самара. Компания производит высокотехнологичное электротехническое оборудование для крупнейших компаний различных областей промышленности. Участие в аудиторских проверках позволяет нам понять, на каком уровне развития находится система менеджмента качества сегодня и что нам нужно изменить, сделать или улучшить в будущем".