Объявлены результаты областного конкурса профессионального мастерства "Воспитатель года" - 2024

В министерстве образования и науки в торжественной обстановке огласили результаты конкурса "Воспитатель года — 2024".
Воспитателем года Самарской области стала учитель-логопед тольяттинского детского сада № 203 "Алиса" Дарья Чистякова. Она будет представлять регион на всероссийском финале, который пройдет в Краснодарском крае.
На конкурсных испытаниях педагог-новатор представила собственную методику, которая развивает речевые функции ребенка и одновременно стимулирует его умственную деятельность.
"Мой подход связан с развитием речи детей в движении. Ребята выполняют специализированные упражнения, позволяющие не просто развиваться физически, но и развивают интеллектуальные способности ребенка, — отметила Дарья Чистякова. По ее словам, педагогу дошкольного образования необходимо постоянно совершенствовать методики и генерировать новые идеи: "Не меняется база — дети остаются детьми, но меняется их круг общения, меняется субкультура, в которой они растут. Поэтому воспитателям важно менять подходы для того, чтобы детям было интересно, и они гармонично развивались в современном мире. Победа для меня — это безусловно дополнительная мотивация и вдохновение для дальнейшего профессионального роста".
В основной номинации Конкурса в 2024 году приняло участие 33 воспитателя из числа победителей окружных этапов Конкурса. Это представители 24 городских и 9 сельских образовательных организаций Самарской области. В финал вышли 7 педагогов.
Дипломы победителю и лауреатам вручил министр образования и науки Виктор Акопьян. Он напомнил слова одного из основоположников научной педагогики в России Константина Ушинского о том, что если человек правильно подберет свою профессию и вложит в нее душу, то счастье само его отыщет: "Я абсолютно уверен, что вы счастливые люди, потому что работаете в образовательных учреждениях, — обратился он к участникам конкурса. — Мы нацелены на развитие, и это главное. Наша с вами профессия важна, нужна и никогда ни один гаджет не заменит ни воспитателя в детском саду, ни учителя в школе, ни преподавателя в вузе. Спасибо вам за ваш нелегкий труд!".
"Большое спасибо за то, что вы есть — сильные, уверенные в себе, хорошо подготовленные специалисты с большой буквы. Вы любите свою профессию и себя в профессии. Радует, что таких как вы с каждым годом становится все больше. Если вы счастливы, ваши воспитанники всегда будут здоровы, веселы и тоже счастливы, — поблагодарила конкурсантов представитель Самарской областной организации общероссийского профсоюза образования Светлана Павская.
Конкурс "Воспитатель года" проводился в губернии в 15-й раз. В этом году в нём появилась новая специальная номинация — "Методист года" для методистов, старших воспитателей, заместителей заведующих детсадов. В ней приняли участие 25 педагогов из числа победителей в специальной номинации окружных этапов конкурса. Это представители 17 городских и 8 сельских образовательных организаций Самарской области. В финал вышли 3 педагога. А лучшей была признана старший воспитатель детского сада "Сказка" из поселка Суходол Сергиевского района Елена Долганова. В своей практике она интегрировала традиционные технологии отечественной педагогики с инновационными методами и приемами. Это сочетание, по ее словам, оказалось действенным для приобщения воспитанников к традиционным духовно-нравственным ценностям.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.