Объявлены результаты областного конкурса профессионального мастерства "Воспитатель года" - 2024

В министерстве образования и науки в торжественной обстановке огласили результаты конкурса "Воспитатель года — 2024".

Воспитателем года Самарской области стала учитель-логопед тольяттинского детского сада № 203 "Алиса" Дарья Чистякова. Она будет представлять регион на всероссийском финале, который пройдет в Краснодарском крае.

На конкурсных испытаниях педагог-новатор представила собственную методику, которая развивает речевые функции ребенка и одновременно стимулирует его умственную деятельность.

"Мой подход связан с развитием речи детей в движении. Ребята выполняют специализированные упражнения, позволяющие не просто развиваться физически, но и развивают интеллектуальные способности ребенка, — отметила Дарья Чистякова. По ее словам, педагогу дошкольного образования необходимо постоянно совершенствовать методики и генерировать новые идеи: "Не меняется база — дети остаются детьми, но меняется их круг общения, меняется субкультура, в которой они растут. Поэтому воспитателям важно менять подходы для того, чтобы детям было интересно, и они гармонично развивались в современном мире. Победа для меня — это безусловно дополнительная мотивация и вдохновение для дальнейшего профессионального роста".

В основной номинации Конкурса в 2024 году приняло участие 33 воспитателя из числа победителей окружных этапов Конкурса. Это представители 24 городских и 9 сельских образовательных организаций Самарской области. В финал вышли 7 педагогов.

Дипломы победителю и лауреатам вручил министр образования и науки Виктор Акопьян. Он напомнил слова одного из основоположников научной педагогики в России Константина Ушинского о том, что если человек правильно подберет свою профессию и вложит в нее душу, то счастье само его отыщет: "Я абсолютно уверен, что вы счастливые люди, потому что работаете в образовательных учреждениях, — обратился он к участникам конкурса. — Мы нацелены на развитие, и это главное. Наша с вами профессия важна, нужна и никогда ни один гаджет не заменит ни воспитателя в детском саду, ни учителя в школе, ни преподавателя в вузе. Спасибо вам за ваш нелегкий труд!".

"Большое спасибо за то, что вы есть — сильные, уверенные в себе, хорошо подготовленные специалисты с большой буквы. Вы любите свою профессию и себя в профессии. Радует, что таких как вы с каждым годом становится все больше. Если вы счастливы, ваши воспитанники всегда будут здоровы, веселы и тоже счастливы, — поблагодарила конкурсантов представитель Самарской областной организации общероссийского профсоюза образования Светлана Павская.

Конкурс "Воспитатель года" проводился в губернии в 15-й раз. В этом году в нём появилась новая специальная номинация — "Методист года" для методистов, старших воспитателей, заместителей заведующих детсадов. В ней приняли участие 25 педагогов из числа победителей в специальной номинации окружных этапов конкурса. Это представители 17 городских и 8 сельских образовательных организаций Самарской области. В финал вышли 3 педагога. А лучшей была признана старший воспитатель детского сада "Сказка" из поселка Суходол Сергиевского района Елена Долганова. В своей практике она интегрировала традиционные технологии отечественной педагогики с инновационными методами и приемами. Это сочетание, по ее словам, оказалось действенным для приобщения воспитанников к традиционным духовно-нравственным ценностям.