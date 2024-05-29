16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Объявлены результаты областного конкурса профессионального мастерства "Воспитатель года" - 2024 "Тольяттиазот" подвел итоги профильной смены в региональном центре талантов "Вега" ПГУТИ представили на площадке Общества "Знание" выставки "Россия" Казанский вертолетный завод открыл новый целевой набор в КНИТУ Более 50 тысяч школьников стали победителями олимпиады "Звезда"

Образование Общество

Объявлены результаты областного конкурса профессионального мастерства "Воспитатель года" - 2024

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В министерстве образования и науки в торжественной обстановке огласили результаты конкурса "Воспитатель года — 2024".

Фото: министерство образования СО

Воспитателем года Самарской области стала учитель-логопед тольяттинского детского сада № 203 "Алиса" Дарья Чистякова. Она будет представлять регион на всероссийском финале, который пройдет в Краснодарском крае.

На конкурсных испытаниях педагог-новатор представила собственную методику, которая развивает речевые функции ребенка и одновременно стимулирует его умственную деятельность.

"Мой подход связан с развитием речи детей в движении. Ребята выполняют специализированные упражнения, позволяющие не просто развиваться физически, но и развивают интеллектуальные способности ребенка, — отметила Дарья Чистякова. По ее словам, педагогу дошкольного образования необходимо постоянно совершенствовать методики и генерировать новые идеи: "Не меняется база — дети остаются детьми, но меняется их круг общения, меняется субкультура, в которой они растут. Поэтому воспитателям важно менять подходы для того, чтобы детям было интересно, и они гармонично развивались в современном мире. Победа для меня — это безусловно дополнительная мотивация и вдохновение для дальнейшего профессионального роста".

В основной номинации Конкурса в 2024 году приняло участие 33 воспитателя из числа победителей окружных этапов Конкурса. Это представители 24 городских и 9 сельских образовательных организаций Самарской области. В финал вышли 7 педагогов.

Дипломы победителю и лауреатам вручил министр образования и науки Виктор Акопьян. Он напомнил слова одного из основоположников научной педагогики в России Константина Ушинского о том, что если человек правильно подберет свою профессию и вложит в нее душу, то счастье само его отыщет: "Я абсолютно уверен, что вы счастливые люди, потому что работаете в образовательных учреждениях, — обратился он к участникам конкурса. — Мы нацелены на развитие, и это главное. Наша с вами профессия важна, нужна и никогда ни один гаджет не заменит ни воспитателя в детском саду, ни учителя в школе, ни преподавателя в вузе. Спасибо вам за ваш нелегкий труд!".

"Большое спасибо за то, что вы есть — сильные, уверенные в себе, хорошо подготовленные специалисты с большой буквы. Вы любите свою профессию и себя в профессии. Радует, что таких как вы с каждым годом становится все больше. Если вы счастливы, ваши воспитанники всегда будут здоровы, веселы и тоже счастливы, — поблагодарила конкурсантов представитель Самарской областной организации общероссийского профсоюза образования Светлана Павская.

Конкурс "Воспитатель года" проводился в губернии в 15-й раз. В этом году в нём появилась новая специальная номинация — "Методист года" для методистов, старших воспитателей, заместителей заведующих детсадов. В ней приняли участие 25 педагогов из числа победителей в специальной номинации окружных этапов конкурса. Это представители 17 городских и 8 сельских образовательных организаций Самарской области. В финал вышли 3 педагога. А лучшей была признана старший воспитатель детского сада "Сказка" из поселка Суходол Сергиевского района Елена Долганова. В своей практике она интегрировала традиционные технологии отечественной педагогики с инновационными методами и приемами. Это сочетание, по ее словам, оказалось действенным для приобщения воспитанников к традиционным духовно-нравственным ценностям.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Фото на сайте

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2