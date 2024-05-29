"Тольяттиазот" определил победителей проекта "Планета ТОАЗиЯ"

ТОАЗ подвел итоги масштабного профориентационного проекта "Планета ТОАЗиЯ". Награждение победителей состоялось на площади дворца культуры "Тольяттиазот".

Конкурс "Планета ТОАЗиЯ", который проходил на протяжении полугода, состоял из нескольких тематических этапов. Школьники 12 образовательных учреждений Тольятти соревновались в знании химии, изучали корпоративную культуру "Тольяттиазота", защищали научные работы, писали сочинение, участвовали в экоакции и сдавали химическое ГТО. На каждом этапе команды зарабатывали баллы.

Победителем стала школа № 25 из микрорайона Поволжского, которая получила главный приз — мобильную химическую лабораторию. Второе и третье место заняли школа № 75 и лицей № 60, соответственно. Для них были подготовлены интерактивная таблица Менделеева и химические наборы для подготовки к экзаменам.

Призы командам вручали руководители компании, представители Тольяттинского госуниверситета и общественные деятели Комсомольского района. После торжественной части выпускной на "Планете ТОАЗиЯ" продолжился праздничной дискотекой с участием кавер-группы.

"Проект, который реализовал "Тольяттиазот", не имеет аналогов. В одном профориентационном мероприятии мы объединили изучение химии, краеведения и экокультуры, развитие навыков публичных выступлений, раскрытие талантов в эпистолярном жанре и пропаганду спорта и здорового образа жизни. Ученики всех школ подшефного компании Комсомольского района в формате игры узнали о производственных процессах "Тольяттиазота", его активах и корпоративной культуре. Благодаря проекту многие из них уже сейчас определились с будущей профессией и местом работы", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.