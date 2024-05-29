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Образование Общество

"Тольяттиазот" определил победителей проекта "Планета ТОАЗиЯ"

ТОЛЬЯТТИ. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ТОАЗ подвел итоги масштабного профориентационного проекта "Планета ТОАЗиЯ". Награждение победителей состоялось на площади дворца культуры "Тольяттиазот".

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Конкурс "Планета ТОАЗиЯ", который проходил на протяжении полугода, состоял из нескольких тематических этапов. Школьники 12 образовательных учреждений Тольятти соревновались в знании химии, изучали корпоративную культуру "Тольяттиазота", защищали научные работы, писали сочинение, участвовали в экоакции и сдавали химическое ГТО. На каждом этапе команды зарабатывали баллы.

Победителем стала школа № 25 из микрорайона Поволжского, которая получила главный приз — мобильную химическую лабораторию. Второе и третье место заняли школа № 75 и лицей № 60, соответственно. Для них были подготовлены интерактивная таблица Менделеева и химические наборы для подготовки к экзаменам.

Призы командам вручали руководители компании, представители Тольяттинского госуниверситета и общественные деятели Комсомольского района. После торжественной части выпускной на "Планете ТОАЗиЯ" продолжился праздничной дискотекой с участием кавер-группы.

"Проект, который реализовал "Тольяттиазот", не имеет аналогов. В одном профориентационном мероприятии мы объединили изучение химии, краеведения и экокультуры, развитие навыков публичных выступлений, раскрытие талантов в эпистолярном жанре и пропаганду спорта и здорового образа жизни. Ученики всех школ подшефного компании Комсомольского района в формате игры узнали о производственных процессах "Тольяттиазота", его активах и корпоративной культуре. Благодаря проекту многие из них уже сейчас определились с будущей профессией и местом работы", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.

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