"Тольяттиазот" определил победителей проекта "Планета ТОАЗиЯ"

ТОАЗ подвел итоги масштабного профориентационного проекта "Планета ТОАЗиЯ". Награждение победителей состоялось на площади дворца культуры "Тольяттиазот".
Конкурс "Планета ТОАЗиЯ", который проходил на протяжении полугода, состоял из нескольких тематических этапов. Школьники 12 образовательных учреждений Тольятти соревновались в знании химии, изучали корпоративную культуру "Тольяттиазота", защищали научные работы, писали сочинение, участвовали в экоакции и сдавали химическое ГТО. На каждом этапе команды зарабатывали баллы.
Победителем стала школа № 25 из микрорайона Поволжского, которая получила главный приз — мобильную химическую лабораторию. Второе и третье место заняли школа № 75 и лицей № 60, соответственно. Для них были подготовлены интерактивная таблица Менделеева и химические наборы для подготовки к экзаменам.
Призы командам вручали руководители компании, представители Тольяттинского госуниверситета и общественные деятели Комсомольского района. После торжественной части выпускной на "Планете ТОАЗиЯ" продолжился праздничной дискотекой с участием кавер-группы.
"Проект, который реализовал "Тольяттиазот", не имеет аналогов. В одном профориентационном мероприятии мы объединили изучение химии, краеведения и экокультуры, развитие навыков публичных выступлений, раскрытие талантов в эпистолярном жанре и пропаганду спорта и здорового образа жизни. Ученики всех школ подшефного компании Комсомольского района в формате игры узнали о производственных процессах "Тольяттиазота", его активах и корпоративной культуре. Благодаря проекту многие из них уже сейчас определились с будущей профессией и местом работы", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.