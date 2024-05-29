В трех районах области планируется отключение света 30 мая

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

30.05.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Воздвиженка (ул. Речная, ул. Полевая);

30.05.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Жигули (ул. Красное поселение д. 2-10,14,16 (четная сторона), ул. Ленина д. 1-67 (нечетная сторона), д. 4-78 (четная сторона);

30.05.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Подгоры (ул. Кавалеров Славы д. 100-159, ул. Ленинская д. 103,105,107,115)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.