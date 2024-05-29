"Росгосстрах" в Курганской области выплатил более 126 млн рублей клиентам компании, имущество которых пострадало из-за паводка

Филиал "Росгосстраха" в Курганской области продолжает выплачивать страховое возмещение клиентам компании, имущество которых было повреждено во время паводка.

Как рассказала директор филиала "Росгосстраха" в Курганской области Ирина Виноградова, на 29 мая компания урегулировала порядка 73% страховых случаев, выплатив по ним более 126 млн рублей. Средняя выплата по одному страховому случаю составила чуть более 283 тыс. рублей. В работе у специалистов компании находится еще около 160 заявлений — проблема в том, что вода не везде ушла, эксперты ожидают, когда она спадет, чтобы можно было выехать на место и оценить ущерб. Большая вода пришла в регион вместе с потеплением и стремительным таянием снега, реки вышли из берегов. Старожилы утверждают, что такого паводка не было как минимум последние лет 30.

"С первых дней наступления большой воды сотрудники филиала постоянно были на связи со своими клиентами, попавшими в зону подтопления, — говорит Ирина Виноградова. — Напоминали им, что риск "паводок", как и ущерб домам и строениям из-за природных явлений — стихийных бедствий, сильного ветра, града, входит в базовые страховые продукты "Росгосстраха". В нашей компании накоплен богатый опыт урегулирования даже масштабных страховых случаев, что позволяет оперативно осуществлять выплаты. Более того, страховым событиям в Курганской области в компании присвоен статус массового убытка, что значительно упрощает для наших клиентов сбор документов на страховую выплату — недостающие справки "Росгосстрах" собирает самостоятельно. Вода постепенно сходит, однако в зоне подтопления остаются еще сотни домов. Специалисты "Росгосстраха" по первому сигналу готовы выехать к нашим клиентам, чтобы оценить ущерб и максимально быстро выплатить им страховое возмещение — чтобы до наступления холодов без существенных затрат со своей стороны люди успели отремонтировать свое жилье — ведь именно поэтому они заключали страховой договор".

Ирина Виноградова напомнила, что заявить о страховом событии и проконсультироваться можно, позвонив в Единый контакт-центр компании по телефонам 0530 (для звонков с любых мобильных сетей бесплатно) или 8-800-200-99-77 (бесплатный звонок по России). Также страхователи могут воспользоваться специальным разделом на официальном сайте компании www.RGS.ru.