В День защиты детей на самарской телебашне включат праздничную подсветку

В субботу, 1 июня, телебашня филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ" включит подсветку в честь Международного дня защиты детей.

Праздничный сценарий подсветки будет работать с момента наступления сумерек до 24:00. В световом представлении будут чередоваться атрибуты и иллюстрации по теме Всемирного дня защиты детей, на медиафасаде телебашни отобразится надпись "С Днем защиты детей!"

Тематические световые шоу также пройдут на башнях в Благовещенске, Братске, Брянске, Грозном, Костроме, Кызыле, Саратове, Симферополе, Сочи, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Пензе, Перми, Майкопе, Ростове-на-Дону, Тамбове, Твери, Туле, Челябинске, Черкесске, Ярославле и других городах.

На медиафасаде Останкинской телебашни с 0:00 1 июня запустится праздничный видеоролик.