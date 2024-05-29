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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" повысило надежность производственной инфраструктуры в трех регионах

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" выполнило плановые работы на перекачивающих станциях и линейной части четырех магистральных нефтепроводов (МН), расположенных в Самарской, Саратовской и Волгоградской областях.

Комплекс мероприятий реализован в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Цель — поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти, эффективности внутритрубной диагностики, снижение вероятности отказов оборудования.

В период плановой 72-часовой остановки работы МН Куйбышев — Тихорецк, Муханово — Куйбышев, Жирновск — Волгоград, Саратов — Кузьмичи на линейной части МН и на нефтеперекачивающих станциях "Терновка" и "Тингута" произведены ремонт и замена одиннадцати единиц запорной арматуры, установлены образцы с наивысшим классом герметичности. Ликвидированы элементы, препятствовавшие пропуску внутритрубных диагностических приборов.

На технологических трубопроводах линейной производственно-диспетчерской станции "Похвистнево" вырезан дефектный участок, а на станции смешения нефти пл. "Самара" вырезан тупиковый участок на коллекторе резервуарного парка. На приемо-сдаточном пункте от Волгоградского НПЗ подключена временная обводная линия специального пружинного предохранительного клапана. Своевременные ремонтные мероприятия позволят продлить эксплуатационный ресурс оборудования и исключить повышенную амортизацию.

Проведение работ в круглосуточном режиме обеспечивалось ремонтными бригадами Волгоградского, Самарского, Бугурусланского и Саратовского районных нефтепроводных управлений. Всего в плановых работах были задействованы более 120 человек, использовалось около 50 единиц спецтехники.

В настоящее время транспортировка нефти возобновлена и производится в штатном режиме, трубопроводы функционируют согласно графику.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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