АО "Транснефть - Приволга" повысило надежность производственной инфраструктуры в трех регионах

АО "Транснефть - Приволга" выполнило плановые работы на перекачивающих станциях и линейной части четырех магистральных нефтепроводов (МН), расположенных в Самарской, Саратовской и Волгоградской областях.

Комплекс мероприятий реализован в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Цель — поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти, эффективности внутритрубной диагностики, снижение вероятности отказов оборудования.

В период плановой 72-часовой остановки работы МН Куйбышев — Тихорецк, Муханово — Куйбышев, Жирновск — Волгоград, Саратов — Кузьмичи на линейной части МН и на нефтеперекачивающих станциях "Терновка" и "Тингута" произведены ремонт и замена одиннадцати единиц запорной арматуры, установлены образцы с наивысшим классом герметичности. Ликвидированы элементы, препятствовавшие пропуску внутритрубных диагностических приборов.

На технологических трубопроводах линейной производственно-диспетчерской станции "Похвистнево" вырезан дефектный участок, а на станции смешения нефти пл. "Самара" вырезан тупиковый участок на коллекторе резервуарного парка. На приемо-сдаточном пункте от Волгоградского НПЗ подключена временная обводная линия специального пружинного предохранительного клапана. Своевременные ремонтные мероприятия позволят продлить эксплуатационный ресурс оборудования и исключить повышенную амортизацию.

Проведение работ в круглосуточном режиме обеспечивалось ремонтными бригадами Волгоградского, Самарского, Бугурусланского и Саратовского районных нефтепроводных управлений. Всего в плановых работах были задействованы более 120 человек, использовалось около 50 единиц спецтехники.

В настоящее время транспортировка нефти возобновлена и производится в штатном режиме, трубопроводы функционируют согласно графику.