Банк России: ускорение инфляции в Самарской области вызвано быстро растущим спросом

В среду, 29 мая, в центре "Мой бизнес" в Самаре прошла коммуникационная сессия Банка России с предпринимателями и представителями органов исполнительной власти Самарской области. На ней обсуждали денежно-кредитную политику и ситуацию в экономике региона.

Эксперты Отделения Самара Волго-Вятского ГУ Банка России рассказали о факторах инфляции и логике принятия решений по ключевой ставке.

Ряд отраслей промышленности Самарской области в I квартале 2024 г. продемонстрировали высокие показатели выпуска продукции, в том числе в автомобилестроении, в пищевой и химической промышленности. Потребительский спрос жителей региона растет быстрее, чем позволяют возможности экономики. Этому способствует увеличение заработных плат, обусловленное конкуренцией за трудовые ресурсы. В результате рост экономики выше потенциала оборачивается ускоренным увеличением цен.

"Банк России сохраняет высокую ключевую ставку, чтобы снизить инфляцию и защитить доходы и сбережения граждан, — объясняет заместитель управляющего — начальник экономического отдела Отделения Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Василий Гордеев. — При повышении ключевой ставки вклады становятся выгоднее, и люди предпочитают больше сберегать и меньше тратить. В результате спрос на товары и услуги снижается, что замедляет рост цен. Очень важно, чтобы совокупный внутренний спрос — потребительский, инвестиционный, спрос госсектора — рос пропорционально производству. Тогда инфляция будет стабильно низкой, а экономика будет расти устойчиво. В таких условиях граждане и компании могут строить долгосрочные финансовые планы".

Что касается привлечения кредитных денег бизнесом, то здесь эксперты Отделения Самара отмечают: высокая ключевая ставка в большей степени притормаживает краткосрочное кредитование, а не долгосрочное. Для инвестиций и доступности долгосрочного финансирования важен не текущий уровень ключевой ставки, а средний уровень ставок в течение реализации инвестиционного проекта.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в ближайшее время существенно не возрастет, а, напротив, снизится до 4,3–4,8% в 2024 г. и будет находиться вблизи 4% в последующие периоды. Это оптимальный годовой уровень инфляции для нашей страны. В этом случае экономика устойчиво растет, исходя из своих производственных возможностей.