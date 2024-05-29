16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Банк России: ускорение инфляции в Самарской области вызвано быстро растущим спросом Драйвер развития экономики: в Самарской области наградили активных предпринимателей "Из Италии с любовью": гости "Пятёрочки" могут приобрести стильные полотенца за 1 рубль В Самарской области построят многофункциональный оздоровительный комплекс В десятке первых: Самарская область вошла в число лучших регионов по уровню развития ГЧП

Экономическая политика Экономика и бизнес

Банк России: ускорение инфляции в Самарской области вызвано быстро растущим спросом

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 29 мая, в центре "Мой бизнес" в Самаре прошла коммуникационная сессия Банка России с предпринимателями и представителями органов исполнительной власти Самарской области. На ней обсуждали денежно-кредитную политику и ситуацию в экономике региона.

Фото: Отделение Самара Волго-Вятского ГУ Банка России

Эксперты Отделения Самара Волго-Вятского ГУ Банка России рассказали о факторах инфляции и логике принятия решений по ключевой ставке.

Ряд отраслей промышленности Самарской области в I квартале 2024 г. продемонстрировали высокие показатели выпуска продукции, в том числе в автомобилестроении, в пищевой и химической промышленности. Потребительский спрос жителей региона растет быстрее, чем позволяют возможности экономики. Этому способствует увеличение заработных плат, обусловленное конкуренцией за трудовые ресурсы. В результате рост экономики выше потенциала оборачивается ускоренным увеличением цен.

"Банк России сохраняет высокую ключевую ставку, чтобы снизить инфляцию и защитить доходы и сбережения граждан, — объясняет заместитель управляющего — начальник экономического отдела Отделения Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Василий Гордеев. — При повышении ключевой ставки вклады становятся выгоднее, и люди предпочитают больше сберегать и меньше тратить. В результате спрос на товары и услуги снижается, что замедляет рост цен. Очень важно, чтобы совокупный внутренний спрос — потребительский, инвестиционный, спрос госсектора — рос пропорционально производству. Тогда инфляция будет стабильно низкой, а экономика будет расти устойчиво. В таких условиях граждане и компании могут строить долгосрочные финансовые планы".

Что касается привлечения кредитных денег бизнесом, то здесь эксперты Отделения Самара отмечают: высокая ключевая ставка в большей степени притормаживает краткосрочное кредитование, а не долгосрочное. Для инвестиций и доступности долгосрочного финансирования важен не текущий уровень ключевой ставки, а средний уровень ставок в течение реализации инвестиционного проекта.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в ближайшее время существенно не возрастет, а, напротив, снизится до 4,3–4,8% в 2024 г. и будет находиться вблизи 4% в последующие периоды. Это оптимальный годовой уровень инфляции для нашей страны. В этом случае экономика устойчиво растет, исходя из своих производственных возможностей.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Вероника Супрун 12 июля 2018 12:40 Фонд развития промышленности выдаст заем в 100 млн руб. фармпроизводствам области

Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом

Кирилл Малышев 11 июля 2018 13:54 Фонд развития промышленности выдаст заем в 100 млн руб. фармпроизводствам области

Здорово, что лекарства станут маркировать. Теперь можно не опасаться того, что купишь контрафакт и вместо помощи получишь непонятно что...

Ольга Правдина 17 апреля 2018 14:47 В регионе будут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 во все дни

это вредители...нужно совсем запретить этот яд

Фото на сайте

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2