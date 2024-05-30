Из-за жары в Самаре объявили желтый уровень опасности

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В связи с жаркой погодой в Самаре и по области в ближайшие дни, с 30 мая по 1 июня, объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.